Lautaro Martínez se convirtió en el tercer máximo goleador histórico del Inter

Con el 2 a 0 a favor en el resultado, el Toro bajó de pecho el balón y definió de primera dentro del área para marcar su gol a los cinco minutos del segundo tiempo después de un lateral ofensivo. Un gol con muchísima técnica con el que se metió en el podio de los goleadores históricos del Inter.

Ahora, Lautaro solo quedó por detrás de dos leyendas absolutas del club: Giuseppe Meazza con 284 goles y Alessandro Altobelli con 209 tantos. Sí, el bahiense de 28 años, que está disputando su octava temporada en la institución con siete títulos bajo el brazo, agrandó aún más su historia en uno de los gigantes del fútbol italiano.

Embed ¡Preciosa definición de Lautaro!



El Toro la bajó de pecho y hace un gol monumental para el 0-3 del Inter pic.twitter.com/hjU5ykj2V8 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 8, 2026

Inter aplastó a Sassuolo con un actuación colectiva brillante. El alemán Yann Bisseck abrió el marcador, el francés Marcus Thuram amplió la ventaja, luego llegó el tanto de Lautaro y, más tarde, completaron la cuenta el suizo Manuel Akanji y el brasileño Luis Henrique.

Con este triunfo, Inter alcanzó los 58 puntos en la Serie A y estiró su ventaja en la cima del campeonato: le sacó ocho unidades a Milan, que aún debe un partido, y nueve a Napoli. En ese camino sólido hacia el título, Lautaro Martínez sigue dejando su huella y escribiendo hitos cada vez más importantes en la historia del club.