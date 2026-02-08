El boom de Jordy Caicedo en Huracán: cuatro goles en cuatro fechas con clásico incluido

Caicedo lleva cuatro goles en cuatro partidos, marcando en todos los que jugó con la camiseta del club de Parque Patricios y siendo el actual goleador del Torneo Apertura. Sí, una impresionante marca que refleja que no necesitó adaptación al fútbol argentino y que toma más valor si se tiene en cuenta que su último grito valió un triunfo a San Lorenzo.

En las primeras jornadas del Torneo Apertura, Caicedo le marcó a Banfield (empujando el balón en el segundo palo), Independiente Rivadavia (de la misma manera), Atlético Tucumán (de penal) y San Lorenzo (de cabeza). El Globo recuperó una referencia de área efectiva y en la que también puede descansar con su virtud para aguantar la pelota.

¡GOLAZO DE HURACÁN Y DELIRIO EN EL DUCÓ! Gran cabezazo de Jordy Caicedo para el 1-0 del Globo ante San Lorenzo en el clásico.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

"ESTO ES FRUTO DEL TRABAJO Y LA CONFIANZA. HICE MUCHO SACRIFICIO PARA VENIR ACÁ"



Jordy Caicedo, el autor del gol de Huracán en el clásico.



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 9, 2026

"Si me decían antes de venir (que iba a llegar y romperla del minuto uno) no me lo hubiera creído. Creo que es el fruto del trabajo y de la confianza. Agradezco al equipo, al staff y a esta hinchada. Muchas veces los sueños se cumplen y hay que hacerse cargo. Estoy viviendo un sueño maravilloso y queda hacerse cargo trabajando y viviendo más todo esto para seguir rindiendo de la mejor manera", expresó Caicedo después de darle el triunfo en el clásico a Huracán.

"Se hicieron muchos sacrificios para venir acá y ver que todos esos sacrificios están valiendo la pena es algo maravilloso. Me da mucha alegría darle alegría a toda esta gente, que nos lo merecíamos", continuó el delantero y agregó: "Todo es obra y gracia de Dios. Hay que seguir trabajando y confiar en lo que venimos trabajando y la idea del técnico"

Después, se refirió al presente de Huracán y el impacto de este triunfo ante San Lorenzo: "Necesitábamos muchísimo esto, porque era un poco un golpe sumar dos puntos de nueve. Pero sabíamos que veníamos haciendo las cosas bien y era cosa de ganar un partido". Y, por último, contó sobre la ovación que recibió en el Ducó: "Significó mucho. Venía pasando meses difíciles. Es un sueño vivir todo esto".