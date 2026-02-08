El boom de Jordy Caicedo en Huracán: cuatro goles en cuatro fechas con clásico incluido

El delantero ecuatoriano, que llegó hace apenas un mes a préstamo desde Atlas de México, está intratable y fue ovacionado en el Ducó después de darle el triunfo al Globo en el clásico.
Jordy Caicedo está generando una revolución en Huracán. El delantero ecuatoriano de 28 años se metió en el corazón de los hinchas del Globo a tan solo un mes de su llegada en enero a préstamo desde Atlas de México (dueño de su pase), después de un último paso sin pena ni gloria en Sporting de Gijón de la Segunda División de España.
Caicedo lleva cuatro goles en cuatro partidos, marcando en todos los que jugó con la camiseta del club de Parque Patricios y siendo el actual goleador del Torneo Apertura. Sí, una impresionante marca que refleja que no necesitó adaptación al fútbol argentino y que toma más valor si se tiene en cuenta que su último grito valió un triunfo a San Lorenzo.
En las primeras jornadas del Torneo Apertura, Caicedo le marcó a Banfield (empujando el balón en el segundo palo), Independiente Rivadavia (de la misma manera), Atlético Tucumán (de penal) y San Lorenzo (de cabeza). El Globo recuperó una referencia de área efectiva y en la que también puede descansar con su virtud para aguantar la pelota.
"Si me decían antes de venir (que iba a llegar y romperla del minuto uno) no me lo hubiera creído. Creo que es el fruto del trabajo y de la confianza. Agradezco al equipo, al staff y a esta hinchada. Muchas veces los sueños se cumplen y hay que hacerse cargo. Estoy viviendo un sueño maravilloso y queda hacerse cargo trabajando y viviendo más todo esto para seguir rindiendo de la mejor manera", expresó Caicedo después de darle el triunfo en el clásico a Huracán.
"Se hicieron muchos sacrificios para venir acá y ver que todos esos sacrificios están valiendo la pena es algo maravilloso. Me da mucha alegría darle alegría a toda esta gente, que nos lo merecíamos", continuó el delantero y agregó: "Todo es obra y gracia de Dios. Hay que seguir trabajando y confiar en lo que venimos trabajando y la idea del técnico"
Después, se refirió al presente de Huracán y el impacto de este triunfo ante San Lorenzo: "Necesitábamos muchísimo esto, porque era un poco un golpe sumar dos puntos de nueve. Pero sabíamos que veníamos haciendo las cosas bien y era cosa de ganar un partido". Y, por último, contó sobre la ovación que recibió en el Ducó: "Significó mucho. Venía pasando meses difíciles. Es un sueño vivir todo esto".
