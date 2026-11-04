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Sin Cuti ni Lautaro y con Dibu en el banco: quién será el capitán de la Selección Argentina para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

Tanto el central como el delantero no fueron convocados por lesión y, si bien es parte de la lista, lo más probable es que el arquero no sea titular debido a la reciente operación que sufrió por una fractura mandibular. Sin los tres referentes, se postulan varios candidatos con peso para portar el brazalete en la doble fecha FIFA.

La nueva era sin Lionel Messi está a días de comenzar. Lo que era un panorama imposible de imaginar, pues el egoísmo y la nostalgia argentina no aceptaba que el 10 se desate los botines, hoy está próximo y sin vuelta atrás después de lo que fue la emotiva despedida: el próximo 13 de noviembre, la Selección Argentina recibirá a Uruguay en la Bombonera y, el 17, a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes, ambos por duelos amistosos. Sin Nicolás Otamendi, quien también le dijo adiós a su larga historia con la Albiceleste junto al 'enano', se da estreno oficial al nuevo tridente de capitanes: Cristian Romero, Emiliano Martínez y Lautaro Martínez.

Sin embargo, no toda nueva era es lineal. Es que, desde ya habrán modificaciones. Si bien Cuti ya supo llevar la cinta como el nuevo primer líder del equipo, esta fecha FIFA será la excepción debido a su baja de la convocatoria por una distensión muscular en el aductor de su pierna derecha, que sufrió el 17 de octubre en un encuentro con Atlético de Madrid. El plazo de recuperación era corto, pero el CT prefirió dejarlo descansar. Se abre una nueva carpeta: si no está el primero, está el segundo. Pero acá se planta otra duda.

Messi entregándole la cinta de capitán a Cuti Romero.

Messi entregándole la cinta de capitán a Cuti Romero.

ADEMÁS: Scaloni presentó la lista para los partidos amistosos con una sorpresa y dos regresos

Dibu está entre la lista de citados, aunque no debería. El pasado 17 de octubre, en un partido con el Chelsea, un fuerte choque le provocó una fractura mandibular que requirió de intervención quirúrgica y continúa su recuperación 40 días, sin defender el arco de su equipo. Ante su deseo de querer estar igualmente, el DT lo incluyó, pero sabe que las posibilidades de que pueda atajar son muy bajas. ¿La solución? Convocar a ¡tres arqueros! más: Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.

Dibu Martínez compartió la imagen desde el hospital de Liverpool.

Dibu Martínez compartió la imagen desde el hospital de Liverpool.

Por defecto, sería el turno del tercero, Lautaro. Sin embargo, las opciones se agotaron para el cuerpo técnico. El atacante del Inter tiene una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo ocasionado durante un partido con el Inter por Champions el 14 de octubre, que no le permitió tener su habitual lugar en el plantel argentino y representa otra de las bajas. Su recuperación, que va de 4 a 6 semanas, lo obligó a perderse varios compromisos con su equipo

Probablemente, siempre con la chance de que Dibu termine poniéndose los guantes, a Scaloni se le diluyeron las posibilidades de capitanía y deberá elegir ante un abanico de candidatos con espalda.

Lautaro no está en la lista de convocados para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

Lautaro no está en la lista de convocados para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

Quiénes pueden ser los candidatos a llevar la cinta para los amistosos

Ante las ausencia de dos históricos como Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso, y la baja de Leandro Paredes -suspendido- se agigantan otras figuras merecedoras:

  • Nicolás Tagliafico: fue el primer capitán de la era Scaloni en el seleccionado en 2018, un dato que ya le da los suficientes motivos para hacerse cargo. Además, rompió un récord notable recientemente: en el duelo amistoso frente a Honduras previo a la Copa del Mundo 2026, se convirtió en el lateral izquierdo con más partidos en Argentina, superando la marca de Juan Pablo Sorín (75).
  • Alexis Mac Allister: es una carta segura en el equipo, cuya ausencia se hace notar mucho. Tiene liderazgo y sabe cuándo mandar a sus compañeros para que todo se acomode desde su lugar en el centro de la cancha. Aunque alguna vez lo hizo en divisiones inferiores, sería su primera vez con este privilegio en la Mayor.
  • Enzo Fernández: supo hacerse notar desde que llegó a la Selección. Ya sin esa timidez en el principio, Enzo se transformó en más que un líder desde que apareció en cada uno de los momentos más trascendentales para la Selección. Su porte en la cancha, su calidez con la pelota y su voz de mando lo hicieron cabeza de grupo por defecto. El brazalete, lejos de pesarle, lo agigantaría.
  • Lisandro Martínez: el segundo marcador central, el 'carnicero', hace honor a su apodo por su personalidad a la hora de comandar a sus compañeros desde el fondo de la cancha. Puede reemplazar la capitanía de su compañero de zaga con autoridad, así como sabe hacerlo cuando le toca en el Manchester United.
  • Gonzalo Montiel: parte de todos los planteles que fueron campeones en la Selección Argentina, al igual que el resto de los candidatos, lo hacen parte de esta posibilidad. Autor del penal que le dio la Copa del Mundo en 2022, es pertenece al grupo viejo y nuevo. Fue importante en los partidos del último Mundial y se hace cargo en las difíciles, por lo que la cinta le quedaría bien puesta en estos amistosos.

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