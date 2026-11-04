Sin Cuti ni Lautaro y con Dibu en el banco: quién será el capitán de la Selección Argentina para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

Probablemente, siempre con la chance de que Dibu termine poniéndose los guantes, a Scaloni se le diluyeron las posibilidades de capitanía y deberá elegir ante un abanico de candidatos con espalda.

Lautaro no está en la lista de convocados para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

Quiénes pueden ser los candidatos a llevar la cinta para los amistosos

Ante las ausencia de dos históricos como Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso, y la baja de Leandro Paredes -suspendido- se agigantan otras figuras merecedoras: