Se estancó el pase de Cetré a Boca por diferencias en los criterios médicos

Boca solicitó este martes un informe médico sobre el futbolista, complementario a la revisión oficial que suele hacer antes del arribo de cada futbolista. Allí, el cuerpo médico de la institución advirtió anomalías en algunos resultados y procedió a informárselas a la dirigencia.

Cabe remarcar que el pasado 1° de febrero, el delantero colombiano tenía todo acordado para sumarse a las filas de Athletico Paranaense. Más allá que desde Estudiantes señalaron que la misma no se realizó por "divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones", en el Xeneize decidieron comprobar la versión que llegó desde el país vecino constatando los exámenes médicos.

Un rato antes, Boca llegó a un acuerdo con Independiente de Medellín por el otro 50% del pase de Edwuin Cetré e iba a presentar como refuerzo al delantero en las próximas horas. El Xeneize había logrado el objetivo de acordar la compra del 100% de la ficha del atacante colombiano. Ahora, la situación tiene un final abierto...