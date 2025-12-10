Arrancó la Messi Cup: Inter Miami goleó a Newell's y River empató con Barcelona

El torneo de equipos Sub 16 de todo el mundo, organizado por el capitán de la Selección Argentina, inició este martes en Miami.
La Messi Cup, torneo de equipos Sub 16 de todo el mundo organizado por el capitán de la Selección Argentina, inició este martes en la tarde de Miami, Estados Unidos. El local Inter Miami, Barcelona, Manchester City, Inter Milan, Atlético Madrid, Chelsea, Newell's y River son los equipos participantes del certamen juvenil y en estas horas se dio el puntapié inicial.
¿Y cómo fueron los resultados de la primera fecha? Manchester City goleó 3 a 0 a Inter, Inter Miami aplastó 4 a 0 a Newell's, Chelsea superó por 4 a 2 a Atlético Madrid y River igualó 2 a 2 con Barcelona. Sí, una jornada llena de emociones y goles: 17 tantos en cuatro compromisos.
¿Cómo es el sistema de disputa del torneo? Los ocho equipos quedaron divididos en dos grupos y juegan un mínimo de tres partidos contra el resto de integrantes de su zona. Cada encuentro consta de dos tiempos de 40 minutos y luego se llevará a cabo la fase de eliminatorias para coronar al campeón de la edición inaugural.
Tras esta primera jornada, Inter Miami y Chelsea lideran la Zona A con tres puntos y Atlético Madrid y Newell's, con cero unidades, correrán de atrás. En la Zona B, Manchester City es el puntero con tres, lo siguen River y Barcelona con uno y completa Inter, sin puntos.
1ra fecha
Manchester City 3-0 Inter de Milán
Inter Miami 4-0 Newell’s Old Boys
Chelsea 4-2 Atlético de Madrid
Barcelona 2-2 River Plate
2da fecha: 10 de diciembre
Newell’s vs. Chelsea
Inter Miami vs. Atlético de Madrid
Inter vs. Barcelona
River Plate vs. Manchester City
3ra fecha: 11 de diciembre
Inter vs. River Plate
Newell’s vs. Atlético de Madrid
Inter Miami vs. Chelsea
Barcelona vs. Manchester City
Definición de puestos y semifinales: 12 de diciembre
12:30 – Por el séptimo puesto
14:30 – Por el quinto puesto
14:30 – Semifinal #1
16:30 – Semifinal #2
Final y tercer puesto: 13 de diciembre
15:30 – Por el tercer puesto
18:00 – Final
