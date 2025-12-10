Arrancó la Messi Cup: Inter Miami goleó a Newell's y River empató con Barcelona

¿Y cómo fueron los resultados de la primera fecha? Manchester City goleó 3 a 0 a Inter, Inter Miami aplastó 4 a 0 a Newell's, Chelsea superó por 4 a 2 a Atlético Madrid y River igualó 2 a 2 con Barcelona. Sí, una jornada llena de emociones y goles: 17 tantos en cuatro compromisos.

¿Cómo es el sistema de disputa del torneo? Los ocho equipos quedaron divididos en dos grupos y juegan un mínimo de tres partidos contra el resto de integrantes de su zona. Cada encuentro consta de dos tiempos de 40 minutos y luego se llevará a cabo la fase de eliminatorias para coronar al campeón de la edición inaugural.

Tras esta primera jornada, Inter Miami y Chelsea lideran la Zona A con tres puntos y Atlético Madrid y Newell's, con cero unidades, correrán de atrás. En la Zona B, Manchester City es el puntero con tres, lo siguen River y Barcelona con uno y completa Inter, sin puntos.

El cronograma de la Messi Cup

1ra fecha

Manchester City 3-0 Inter de Milán

Inter Miami 4-0 Newell’s Old Boys

Chelsea 4-2 Atlético de Madrid

Barcelona 2-2 River Plate

2da fecha: 10 de diciembre

Newell’s vs. Chelsea

Inter Miami vs. Atlético de Madrid

Inter vs. Barcelona

River Plate vs. Manchester City

3ra fecha: 11 de diciembre

Inter vs. River Plate

Newell’s vs. Atlético de Madrid

Inter Miami vs. Chelsea

Barcelona vs. Manchester City

Definición de puestos y semifinales: 12 de diciembre

12:30 – Por el séptimo puesto

14:30 – Por el quinto puesto

14:30 – Semifinal #1

16:30 – Semifinal #2

Final y tercer puesto: 13 de diciembre

15:30 – Por el tercer puesto

18:00 – Final