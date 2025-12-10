Fútbol |

Arrancó la Messi Cup: Inter Miami goleó a Newell's y River empató con Barcelona

El torneo de equipos Sub 16 de todo el mundo, organizado por el capitán de la Selección Argentina, inició este martes en Miami.

La Messi Cup, torneo de equipos Sub 16 de todo el mundo organizado por el capitán de la Selección Argentina, inició este martes en la tarde de Miami, Estados Unidos. El local Inter Miami, Barcelona, Manchester City, Inter Milan, Atlético Madrid, Chelsea, Newell's y River son los equipos participantes del certamen juvenil y en estas horas se dio el puntapié inicial.

¿Y cómo fueron los resultados de la primera fecha? Manchester City goleó 3 a 0 a Inter, Inter Miami aplastó 4 a 0 a Newell's, Chelsea superó por 4 a 2 a Atlético Madrid y River igualó 2 a 2 con Barcelona. Sí, una jornada llena de emociones y goles: 17 tantos en cuatro compromisos.

Embed

¿Cómo es el sistema de disputa del torneo? Los ocho equipos quedaron divididos en dos grupos y juegan un mínimo de tres partidos contra el resto de integrantes de su zona. Cada encuentro consta de dos tiempos de 40 minutos y luego se llevará a cabo la fase de eliminatorias para coronar al campeón de la edición inaugural.

Tras esta primera jornada, Inter Miami y Chelsea lideran la Zona A con tres puntos y Atlético Madrid y Newell's, con cero unidades, correrán de atrás. En la Zona B, Manchester City es el puntero con tres, lo siguen River y Barcelona con uno y completa Inter, sin puntos.

El cronograma de la Messi Cup

1ra fecha

Manchester City 3-0 Inter de Milán

Inter Miami 4-0 Newell’s Old Boys

Chelsea 4-2 Atlético de Madrid

Barcelona 2-2 River Plate

2da fecha: 10 de diciembre

Newell’s vs. Chelsea

Inter Miami vs. Atlético de Madrid

Inter vs. Barcelona

River Plate vs. Manchester City

3ra fecha: 11 de diciembre

Inter vs. River Plate

Newell’s vs. Atlético de Madrid

Inter Miami vs. Chelsea

Barcelona vs. Manchester City

Definición de puestos y semifinales: 12 de diciembre

12:30 – Por el séptimo puesto

14:30 – Por el quinto puesto

14:30 – Semifinal #1

16:30 – Semifinal #2

Final y tercer puesto: 13 de diciembre

15:30 – Por el tercer puesto

18:00 – Final

ADEMÁS: D'Onofrio: la "pena" por no jugar la Libertadores y el "encanto" de la Sudamericana

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados