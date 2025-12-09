Rodolfo D'Onofrio reveló su "pena" porque River no jugará la Copa Libertadores

Presente en un casamiento mientras Boca recibía a Racing, el expresidente del CARP se enteró del resultado porque los hinchas de River que estaban entre los invitados lanzaron un grito tras el final, contentos por ver tropezar al clásico rival aunque afectó a sus propios intereses. "Ese es el verdadero sentimiento del hincha", expresó Rodo, que en lo particular reconoció que "me da pena" no competir en la próxima Copa Libertadores.

Por otro lado, en diálogo con Diario Olé, comentó: "Mal no nos viene un poco de humildad, armar un nuevo ciclo y jugar la Sudamericana, que también tiene su valor y su encanto". Y añadió con optimismo: "No me olvido nunca de que la ganamos en 2014, que eliminamos a Boca, y que ahí se inició todo un ciclo. ¿Por qué no pensar que ahora ocurra lo mismo? Creo que tenemos tiempo para que Marcelo arme el equipo nuevamente con los que están y los que lleguen".

Aunque, fiel a su honestidad, no le escapó a los problemas del presente del equipo: "Evidentemente este último año ha sido malo. Yo creo que River tiene que volver a ser un poco a lo que fuimos en el 2014: con humildad, donde los jugadores empezaron a ganar y tenían que ganar cosas. Y estos que llegaron ahora y los que vayan a llegar tienen que hacer lo mismo”.

D'Onofrio habló en el contexto del séptimo aniversario de la histórica consagración de River en la Copa Libertadores 2018 ante Boca en el Santiago Bernabéu. "Para nosotros, los hinchas, el 9 de diciembre es un recuerdo que no va a pasar nunca. Alguien (Mauricio Macri en una entrevista días antes de la final) dijo que van a pasar 20 años para que el que perdiera pudiera recuperarse, para soportarlo como hincha… Bueno, todavía faltan muchos años más para llegar a los 20".

Además, el empresario se refirió a las salidas de Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Milton Casco de River: "Son cuatro héroes de Madrid, cuatro jugadores que conocí y que demostraron ser enormes deportistas, grandes seres humanos, cada uno con su personalidad. A ellos les digo gracias: fueron los autores de esta alegría, los que pusieron el pecho y se la jugaron en un momento muy difícil, así que voy a estar eternamente agradecido”.