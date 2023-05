Sebastián Battaglia fue presentado como DT de Huracán

Battaglia, con último pasado en su carrera como entrenador en Boca Juniors, fue presentado el martes por la tarde en conferencia de prensa, y debutará el viernes en el partido ante Godoy Cruz, en Parque Patricios, por la decimosexta fecha de la Liga Profesional.

"Estoy en un momento muy bueno, con un entusiasmo por trabajar y hacer las cosas bien. Nos entusiasmó el proyecto, estamos muy ansiosos", aseguró en su presentación. Y agregó: "Me encontré con un club organizado e instalaciones muy cómodas". Juan Krupoviesa y Leandro Benítez integrarán su cuerpo técnico.

¡Sebastián Battaglia es el nuevo entrenador de Huracán!



Este martes desde las 19:00 será presentado en una conferencia de prensa en el Palacio Ducó, a la que podrán asistir únicamente los medios acreditados

El último sábado, Huracán perdió con Lanús 1-0, en lo que fue una nueva derrota en una seguidilla de 13 partidos con un solo triunfo. Tanto el entrenador como la dirigencia entendieron que el ciclo no daba para más, y en la mañana del domingo se reunieron para arreglar la desvinculación.

Los dirigentes se movieron rápido y ya este martes, el Globo tendrá a un nuevo conductor para el plantel.

Battaglia fue uno de los nombres de una larga lista de nombres que sonaron. Las primeras opciones que surgieron fueron las de Gustavo Munúa, la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, y Pablo Lavallén. También sondearon a Hugo Ibarra, Carlos Tevez, Omar De Felippe y Julio César Falcioni.

El saldo de su carrera como DT es favorable, con 32 triunfos, 19 empates y 13 derrotas. Además, en Boca fue campeón de la Copa Argentina en 2021 y la Copa de la Liga 2022, pese a que siempre se lo cuestionó porque el equipo no tuvo una idea clara de juego.

Dabove se despidió de Huracán en conferencia de prensa

"Esta es una conferencia de prensa rara por los sentimientos encontrados. Es la primera vez que me toca salir de un club de esta manera. Agradezco a la dirigencia por este año de trabajo y por cómo se portaron en este último mes y medio. También al plantel, porque más allá de esta racha, todo lo que vivimos fue muy lindo", aseguró el DT.

"Y también le quiero agradecer a los hinchas, porque me hicieron sentir espectacular. Lo que viví acá fue inolvidable, y siento que quedé en deuda", expresó. Dejó el club con un saldo de 19 victorias, 18 empates y 13 caídas.

Diego Dabove y su cuerpo técnico se despidieron esta mañana del Plantel Profesional y de los empleados en La Quemita

"Huracán es un club enorme que está en crecimiento constante, y dirigirlo 50 partidos no es poca cosa. Por eso me llevo sensaciones positivas. Pero después de la derrota en Perú (ante Sporting Cristal) perdimos la sintonía y de eso me hago cargo. Queda un buen plantel y era necesario un cambio de aire. Puede ser que esa eliminación haya sido importante, pero no determinante en esto", analizó.