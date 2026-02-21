Silbidos en la Bombonera: Claudio Úbeda respaldó a Edinson Cavani y asumió la exigencia en Boca

En conferencia de prensa, Claudio Úbeda asumió el contexto sin rodeos. “Lo entiendo porque Boca necesita ganar siempre y debe ser protagonista. El Mundo Boca exige permanentemente ganar y eso lo tenemos súper claro”, sostuvo el entrenador. Y agregó: “Para reconquistar al hincha hay que ganar. Ese es el camino que tenemos que hacer”. El DT reconoció que el equipo atraviesa una etapa en la que los resultados son determinantes y que el respaldo de la gente se sostiene sólo con triunfos.

El malestar apuntó en gran parte a la falta de gol y a los delanteros. Úbeda defendió tanto a Cavani como a Miguel Merentiel y explicó que ambos están recuperando continuidad tras lesiones. “Cuando uno no convierte, se focaliza en los delanteros. Es lógico. Pero los dos están volviendo y necesitan competencia para agarrar confianza. Los goleadores viven permanentemente de hacer goles”, señaló, intentando respaldar al capitán en un momento de cuestionamientos.

Al mismo tiempo, el entrenador hizo autocrítica sobre el funcionamiento colectivo: “Me voy tranquilo por la actitud y el orden táctico, pero no alcanza. Necesitamos más profundidad, más vocación ofensiva y más llegadas para poder desequilibrar”. En esa línea, remarcó que el equipo debe crecer en volumen de juego para cambiar la imagen que dejó ante Racing y transformar los murmullos en aplausos.

Úbeda también habló sobre cómo gestiona las críticas en un escenario de alta exposición. “Soy el primero que quiere salir adelante, ganar y convencer al hincha. Estamos acostumbrados a batallar día a día y sabemos que se sale adelante a través del trabajo y del juego”, afirmó. Y dejó en claro que el grupo es consciente de la presión que implica vestir la camiseta de Boca Juniors.

De cara al próximo compromiso ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina, el DT adelantó que podría haber rotación, aunque subrayó la importancia del encuentro. “Me hubiese encantado llegar en un contexto victorioso, pero estas cosas suceden. Hay que asumirlas y salir rápido. Se viene una seguidilla exigente y necesitamos tener a todos en ritmo”, explicó.

La Bombonera habló y el mensaje fue contundente. Ahora, el desafío para Boca será responder dentro de la cancha. Porque, como reconoció su entrenador, en este contexto el crédito se renueva únicamente con resultados.