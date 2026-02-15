Boca empató sin goles con Platense y se fue silbado de La Bombonera

Boca no se hizo fuerte de local ante un intenso y atrevido Platense: dividió el balón en vez de hacerse dueño de la pelota, el rival pasó las veces que quiso el mediocampo ante las silenciosas presencias de Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar y los delanteros (Merentiel, Janson y Cavani) se mostraron muy erráticos frente al arco rival.

El equipo de Úbeda volvió a mostrarse con falta de ideas y de asociaciones colectivas y, por ese motivo, se fue silbado por su gente. El hincha no tiene la misma paciencia que años anteriores porque cada día es mayor el deseo de volver a ganar la Libertadores, la bronca acumulada por decepciones en ese certamen y porque hoy este equipo no genera ilusión...

En el primer tiempo, Boca solo tuvo un remate a las nubes de Merentiel, un tiro de lejos de Alarcón y un cabezazo de Janson que tapó Borgogno. Platense fue protagonista, pisó más el área rival pero le faltó claridad para tomar mejores decisiones, siendo un tiro de Saborido al palo su mayor ocasión de gol.

El local mostró una mejor cara en el complemento: hubo mayor actitud y la influencia de los ingresos de los pibes del club Tomás Aranda y Gonzalo Gelini. Dominó más el balón y generó tres ocasiones importantes: dos mano a mano (Janson y Cavani) y un cabezazo de Gelini que sobrepasó la figura de Borbogno y terminó apenas por arriba del travesaño.

Sin embargo, la falta de dirección de Janson y de potencia de Cavani en sus remates terminaron siendo ejemplos de lo peor: Boca falla como equipo y también como individuo. El talento individual que muchas veces salvó a Boca -más allá de los intentos de Alarcón- no dijo presente tampoco en La Bombonera.

"El viernes contra Racing tenemos que ganar", cantó la gente antes de marcharse del estadio. Ahora, Boca tendrá una oportunidad inmejorable de levantarse: un clásico y ante un rival de calibre como es el equipo de Gustavo Costas, que también está siendo irregular en el campeonato.