Torneo Apertura 2026: Boca va por un triunfo clave ante Racing en La Bombonera este viernes

Este viernes desde las 20.00, en el estadio Estadio Alberto José Armando, Boca recibe a Racing por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El duelo se podrá ver en vivo por TNT Sports y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El Xeneize afronta una verdadera prueba de carácter ante su gente. Tras una serie de actuaciones irregulares y el reciente empate frente a Platense, el ciclo de Claudio Ubeda quedó bajo la lupa. El clásico ante la Academia aparece como un partido bisagra que puede marcar el rumbo inmediato del equipo en el certamen.

Del otro lado estará el conjunto dirigido por Gustavo Costas, que llega en alza tras conseguir dos triunfos consecutivos y buscará prolongar su buen momento en un escenario siempre exigente como La Bombonera.

Cómo llega Boca

El equipo de Claudio Úbeda no logra consolidar una identidad clara en el arranque del campeonato. Las dificultades como visitante y la falta de contundencia en los últimos metros generaron cuestionamientos internos y externos.

En ese contexto, el cuerpo técnico sabe que necesita una respuesta inmediata. El apoyo del público en Brandsen 805 suele ser un factor determinante, y Boca intentará imponer intensidad desde el inicio para encaminar un triunfo que le permita acomodarse en la tabla y descomprimir el clima.

Además, el club ya tiene asegurada la llegada de Adam Bareiro, quien peleará el puesto con Edinson Cavani y Miguel Merentiel en medio de la reciente crisis de lesiones en el puesto, aunque es una una situación que comienza a normalizarse.

cavani Claudio Úbeda apostaría por Cavani para el clásico, tras recuperarse de su lesión y ya haber tenido minutos en el partido anterior.

Cómo llega Racing

Racing arriba con mayor estabilidad futbolística. El equipo de Gustavo Costas encadenó dos victorias consecutivas que le dieron aire tras un comienzo de Apertura complejo, en el que había acumulado tres derrotas. La Academia cortó la racha negativa en Avellaneda frente a Argentinos Juniors y el fin de semana pasado se impuso con autoridad en su visita a Banfield.

banfield-vs-racing-por-la-fecha-12-del-torneo-clausura-en-vivo-online-en-directo-1304979 Racing llega en alza tras dos triunfos seguidos y buscará consolidar su recuperación ante Boca en La Bombonera.

Estos resultados lo impulsaron hasta el noveno puesto de la Zona A, quedando a un lugar de la zona de clasificación, y reforzaron la confianza de un plantel que busca consolidar su recuperación.

En cuanto al equipo, Costas tiene casi todo definido para visitar a Boca. La única duda está en el mediocampo, donde Baltasar Rodríguez y Bruno Zuculini pelean por un lugar en la formación inicial.

Además, si bien sus últimas visitas al Alberto J. Armando no fueron del todo favorables, el historial reciente ante el Xeneize muestra paridad con leve ventaja académica: ganó ocho de los últimos 18 enfrentamientos y conquistó dos títulos ante Boca, el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero o Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.