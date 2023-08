Solari: "Pudimos haber sacado más diferencia"

"La figura es el equipo, yo entro a aportar a lo que venían haciendo, a donde me necesiten, estoy muy contento", resaltó el ex Colo Colo luego de la gran victoria. Aunque se lamentó: "Nos queda la espina de que pudimos haber sacado más diferencia porque en esta fase y contra grandes rivales como es Inter, cuanto más diferencia sacás, mejor".

Embed

De todos modos, Solari aseguró que "no nos podemos quedar con lo que no se hizo y tenemos que preparar el partido del martes, que va a ser durísimo". En ese sentido, agregó: "Sabíamos que Inter es un equipo difícil que no nos iba a hacer sencilla la serie".

Por último, se refirió a su gran momento personal y expresó que "Demichelis siempre me da confianza, me dice que juegue libre y tranquilo y que ayude a los compañeros". En la misma línea, sostuvo: "Entro pensando en ayudar al equipo, a sacarlo adelante. Gracias a Dios me tocó hacer los goles a mí, pero hay un trabajo de todos los compañeros. Las felicitaciones son para el equipo".

Embed

Y cerró: "No sé si fue mi mejor partido, me sentí muy bien y cada día me siento mejor pero tengo muchas cosas por mejorar todavía. Con Racing me había quedado la espina de no terminar de la mejor manera las ocasiones y hoy por suerte me quedaron las dos y las aproveché".

La revancha será el próximo martes en el estadio Beira Río de Porto Alegre. ¿Se ganó un puesto como titular luego del doblete?