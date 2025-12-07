Brasilerao: descendió el Fortaleza de Palermo y se salvó el Santos de Neymar

Tras vencer 2 a 1 a Corinthians y lograr depender de sí mismo en la última jornada, Fortaleza fue derrotado por el Fogao y descendió a la segunda categoría del fútbol brasilero, donde jugará después de siete años. Palermo, quien asumió en septiembre de este año, estuvo muy cerca pero no logró el objetivo de sacar al club de la zona roja.

Por otro lado, Ceará perdió 3 a 1 con Palmeiras y también perdió la categoría. De esta manera, Fortaleza y Ceará se sumaron a los ya descendidos Sport Recife y Juventude y disputarán la Serie B de Brasil en 2026. A diferencia de ellos, Santos, Corinthians, Vasco Da Gama, Vitória e Internacional lograron la permanencia.

A la mencionada salvada de Santos, Corinthians la logró con un empate 1 a 1 con Juventude, Vasco fue derrotado 5 a 0 con Atlético Mineiro pero le alcanzó, Vitória se impuso 1 a 0 a San Pablo e Internacional, donde juega Gabriel Mercado y Johan Carbonero, aplastando 3 a 1 a Bragantino.

Santos, con la presencia de Neymar, goleó 3-0 a Cruzeiro para no solo mantenerse en la Primera División sino también clasificarse a la Copa Sudamericana 2026, la cual desea poder disputar con su astro en el plantel. Una continuidad que sigue en duda dado que su contrato está próximo a llegar a su fin y todavía no llegó a un acuerdo para seguir en el Peixe, club al que regresó en enero de 2025.