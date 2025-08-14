Franco Mastantuono fue presentado como jugador del Real Madrid: "Sueño ganar muchos títulos"

"Bienvenido, presentamos a un gran jugador. Felicidades porque hoy se hace realidad un gran sueño, el día de tu cumpleaños. Hoy es uno de los días más importantes de tu familia, para tus padres y tus hermanos que aquí te acompañan. Estás feliz y disfrutando un día único en tu vida. Y también quiero agradecer a River Plate, un club centenario, por el que sentimos un gran cariño y admiración. Ahí se formó nada menos que Alfredo Di Stéfano y desde ahí se unen el Real Madrid y River Plate. Hoy te sumas a la prestigiosa lista de jugadores argentinos que jugaron en el Real Madrid. Nos vas a ayudar a aumentar el palmarés del club", inició el acto el mítico presidente Florentino Pérez.

"Querido presidente, muchas gracias y a todos los que están acá. Se me cumple un sueño como futbolista y persona, el club más grande del mundo, se me cumple un sueño y quiero compartir esta alegría con ustedes. Quiero agradecer a mi mamá, papá, mis hermanos, quiero que disfruten. También a mi grupo de amigos y trabajo. Gracias a mi familia, amigos, abuelos, que se tomaron el tiempo de viajar hasta acá. Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho y esos valores vienen de mi círculo íntimo. Voy a dejar la vida por esta camiseta. Gracias a todos y espero conseguir muchas cosas. Hala Madrid", le respondió el joven futbolista.

"La verdad es que estoy muy contento. Tengo una alegría en el cuerpo, un sueño completo, además de cumplir 18 años. A la afición y los fans, les agradezco mucho, me brindaron mucho cariño. Cuando empezaron las charlas y se hizo oficial, estaba en River y mi cabeza estaba ahí. Cuando llegué a Madrid, mi enfoque fue para el club", inició Mastantuono respondiendo en conferencia de prensa.

Luego, se definió como futbolista: "Soy un jugador ofensivo, zurdo, casi siempre tirado por derecha. No me gusta mucho describirme como jugador. Voy a dar todo para ayudar al equipo y que el fana se sienta identificado conmigo". Y habló del llamado del entrenador Xabi Alonso: "Él me contactó y fue muy importante, que muestre su confianza en mi influyó mucho. Que me haya llamado significó mucho".

"Messi significó mucho para el Barcelona y los argentinos que lo vimos jugar. El Real es el mas grande y la historia es así. La verdad que vengo a hacer mi camino, quiero que los fans del Real se sientan contentos", expresó sobre la comparación entre los argentinos y los clubes gigantes de España.

"Desde que crecí, vi al Real ganar muchas Champions, en Europa y ese es mi recuerdo. Ver ganar muchas Champions fue algo increíble e histórico. Ojalá sean muchas más como cuando los vi de chico", continuó el oriundo de Azul, que pidió la 30 por su paso por River.

Por otro lado, habló del Mundial 2026 y la posibilidad de jugarlo con la Selección Argentina: "Pienso en el ahora, en lo que viene. Obvio que mi sueño y objetivo es estar en el Mundial y voy a luchar para eso. Pero ahora quiero empezar a entrenar con el primer equipo, poner la cabeza ahí y poder estar en el Mundial".

Por último, sintetizó este día para él: "Cumplo un sueño. No me imaginaba pasar un cumpleaños de esta manera, es algo muy lindo, un sueño. Llegar a un club con esta grandeza es un sueño. Poder vivirlo es algo único".

Más frases de Mastantuono en su presentación en Real Madrid

¿Por qué el número 30? "Le había pedido a presidente si podía usar el 30, es especial para mí, lo usé en River. Y por suerte lo aceptó y me dejó".

¿Algún mensaje especial en el celular? "No estoy mucho con el celular, trato de no mirarlo. La mayoría de mi gente está conmigo y puedo hablar con ellos, me ayudan, me marcan el camino. Muchos ex compañeros, compañeros de Selección me escribieron y se alegraron por mí".

Posición en la cancha. "Voy a estar de la forma que pueda ayudar y la posición que el técnico decida. Estoy más acostumbrado a jugar por derecha, algo tirado al centro. Donde juegue, mi intención es ayudar.

¿Te llamó Luis Enrique para ir al PSG? "Es verdad que varios equipos se interesaron en mí y lo agradezco. Es lindo que se interesen. Hablé con Luis Enrique, fue muy claro y le agradezco y lo felicito por el triunfo de anoche. Mi respeto y agradecimiento".

Leyendas argentinos del Real Madrid. "Miré a todos los argentinos, poder seguirlos en el Real Madrid. A Alfredo no tuve la chance, sí a Di María e Higuaín, los más recientes".

¿Quién es el mejor jugador del mundo? "El mejor del mundo es Messi, soy argentino y creo que estos últimos años el mejor es él".

Adaptación al ritmo europeo. "Tengo que esperar mañana para entrenar y lo sabré mejor. Estoy preparado y espero estarlo para ayudar al equipo y que no me cueste esta primera etapa para competir y jugar".

El fútbol o el tenis. "La realidad es que desde los 3 ó 4 años jugué en la escuelita de mi papá. Al tenis empecé a jugar de más grande y me ayudó mucho. Lo miro y admiro. La decisión no fue muy difícil porque River tuvo la intención de llevarme y fue un sueño para mí. Y mi familia me apoyó".

Sos próximos sueños. "Muy rápido para sueños, ya cumplí este. Ahora es poder ponerme la camiseta, jugar y ayudar al equipo en lo que pueda ayudar. Ganar muchos títulos con este club y la Selección Argentina, que significa mucho para mí".