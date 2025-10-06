Con un equipo suplente, Racing empató sin goles con Independiente Rivadavia

El entrenador de La Academia quiso evitar sobrecargar a los futbolistas titulares y correr el riesgo de lesiones pensando en los partidos de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Y eso se notó en el campo. El local estuvo muy lejos de su gran nivel habitual.

Racing no tuvo juego, ni sorpresa, ni contundencia en el último tercio del campo. Ezequiel Centurión fue muy poco exigido en un Independiente Rivadavia que complicaba seriamente cada vez que Sebastián Villa tenía el balón, volviendo locos a los defensores del local.

Sin embargo, Facundo Cambeses respondió para mantener la valla invicta en Racing y fue 0 a 0 en el Cilindro. Un punto que le sirve muy poco a ambos equipos para acercarse a la zona de clasificación en el Torneo Clausura y subir escalones en la tabla anual.

Con este resultado, Racing quedó doceavo con 12 puntos, a tres de Argentinos Juniors, el último club que está clasificando a la próxima instancia del Torneo Clausura. Sin embargo, tiene otros tres equipos encima que también buscan meterse a la zona de clasificación. Y sigue afuera de los boletos a Sudamericana 2026 en la anual: está a tres de Barracas, que está clasificando.