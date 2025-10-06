Vélez y Riestra empataron y siguen en la pelea de la Zona B del Torneo Clausura

Riestra abrió el marcador a los 38 minutos del primer tiempo con un gol de Alexander Díaz. Pablo Monje tomó carrera en un lateral ofensivo y metió el balón en el centro del área, donde el volante durmió a Elías Gómez y fusiló al arquero velezano Tomás Marchiori.

Sin embargo, Vélez empató sobre el final de la primera etapa con un tanto de Lisandro Magallán. El ex Boca ganó de cabeza en el área tras un córner de Matías Pellegrini y estampó la igualdad en el Guillermo Laza. De esta manera, se fueron 1 a 1 al entretiempo.

Ya en el complemento, Riestra volvió a ganarle a Vélez de picardía: con una jugada preparara de tiro libre, Jonathan Herrera quedó mano a mano y definió ante la salida de Marchiori para el 2-1 en el marcador. En una noche complicada para el visitante, tras el nuevo tanto del local, el Fortín se quedó con 10 por la expulsión de Matías Pellegrini a los 20' del ST.

Aunque todo parecía gris, a los 42' bien cerca del final, el equipo de Guillermo Barros Schelotto rescató un empate con un córner que Mateo Rodríguez, defensor de Riestra, en su intento de despejar metió el balón en su propio arco. Y fue 2 a 2 nomás en el Guillermo Laza, en un duelo lleno de emociones.

"Quedó a la vista que tuvimos ganas de ganar y jugar al fútbol", destacó Guillermo tras el encuentro. Ahora, el Fortín recibirá este sábado, desde las 21.15, ante Rosario Central en Liniers. Por su parte, el sorpresivo líder de la zona visitará el lunes, a partir de las 18.30, a Platense en Vicente López.