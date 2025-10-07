Gustavo Costas y la clasificación en el Torneo Clausura: "Ojalá podamos entrar"

"El que dijo que volvió el viejo Racing no es de Racing; no teníamos agua ni calefón y peleábamos para que el club no desaparezca", reflexionó el entrenador, en referencia a algunas versiones periodísticas de las últimas horas tras la eliminación en la Copa Argentina a manos de River.

"Se me caían las lágrimas con la convocatoria de Cambeses. Yo estaba en deuda con él, le dije que venía a ser suplente a Racing. Estamos felices con lo que le está pasando, hoy mantuvo otra vez el arco en cero", expresó el DT de la Academia sobre la sorpresa en la lista de Scaloni.

Por otro lado, sobre las lesiones sobre Torres y Pardo, comentó: "Mañana vamos a saber bien con los estudios qué tienen los lesionados". "No relojeo las tablas, nosotros tenemos que sumar de a tres y ojalá que podamos entrar. Uno quiere todo pero a veces se complica. Algunos venían de jugar seis partidos en los que había que sacar resultados positivos", añadió Costas.

"Tenemos que llegar a Lima como sea, en lo único que pienso es en eso. El sueño es estar en la final y ganarla", cerró el técnico de la Academia.