Sorpresa: Guillermo Fernández se queda en México

"Les agradezco mucho por querer contar conmigo, vienen haciendo las cosas bien y les deseo lo mejor deportivamente, para que cada uno cumpla sus objetivos, pero me voy a quedar en Cruz Azul", explicó Fernández.

El santafesino de 29 años retornó a Cruz Azul hace algunas semanas, luego de finalizar su vínculo con Boca Juniors, donde no fue utilizado por el entrenador Miguel Angel Russo, luego de comunicar que no renovaría su vínculo.

"Si no me expresé hasta el momento es porque respeto y entiendo que mis compañeros están jugando cosas importantes. Debido a la información que está circulando, quiero aclarar que una vez finalizado mi contrato con Boca no voy a continuar mi carrera en el país", había anticipado Fernández.

Ahora, recordando esas palabras, el mediocampista descartó las ofertas de dos clubes importantes para seguir en la Argentina y se mostró enfocado en Cruz Azul, donde aún no puede competir por problemas administrativos.

"Voy a esperar a poder jugar por un tema de papeles, espero poder hacer las cosas bien, devolver la confianza que depositaron en mí. Estoy entrenando con mis compañeros y esperando que se resuelva la visa de trabajo para poder jugar", sostuvo.

"Me decidí por Cruz Azul porque siento que acá puedo ayudar a que el equipo pueda cumplir sus objetivos y mis compañeros tienen la misma idea que yo. Cruz Azul viene de un tropezón importante y esperamos poder concretarlo", completó.

El futbolista es del agrado del técnico Marcelo Gallardo, quien lo sigue desde su época en Godoy Cruz hace tres años y lo pidió para que se sume al plantel millonario. Pero no podrán darle el gusto.