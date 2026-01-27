Sorpresivo destino para Pol Fernández: vuelve a jugar en Rosario Central

Llegó en condición de libre y firmó su contrato hasta diciembre del 2026, ya es el segundo paso del mediocampista por Central el primero fue en el 2013 por un préstamo de Boca.

pol rosario central

El 2025 de Fernández había resultado algo ajetreado y desafortunado: además de terminar con la pérdida de categoría en el Tomba, su anterior equipo, Fortaleza, sufrió el mismo triste destino en el Brasileirao, por lo que participó de ambas campañas malogradas.

Antes, Pol había completado cuatro períodos diferentes en el Xeneize, institución de la que asomó en Primera en 2011. En el medio, registró pasos por el Canalla, Atlético de Rafaela, el primero por el Bodeguero, Racing y Cruz Azul de México.

A mediados de año, antes de su último regreso a Mendoza procedente de Brasil, el mediocampista tenía prácticamente cerrado su arribo a Vélez. Sin embargo, la operación se cayó por un episodio insólito: recibió amenazas severas de un intermediario que exigía cobrar una parte del pase y, ante ese escenario, optó por bajarse del acuerdo.

pol fortaleza

Fernández se suma a un Central que todavía celebra el polémico campeonato de Liga concedido por la AFA como líder de la tabla anual 2025, pero que al mismo tiempo atraviesa un proceso de rearmado tras las salidas de Ariel Holan y de un referente como Ignacio Malcorra.

Con Jorge Almirón iniciando su ciclo como entrenador, el equipo debutó en el Torneo Apertura con una caída frente a Belgrano y este miércoles intentará recuperarse ante Racing en el Cilindro.