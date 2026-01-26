Ángel Romero: de "me sedujo viniendo de Román" a "Boca es de los más grandes del mundo"

“Fue todo muy fácil, viniendo de Román y de Boca, seduce mucho al jugador, seduce jugar en Boca siempre. También con Óscar estuvimos hablando. En realidad, Román llamó a Óscar para saber de mi situación y cerramos rápido”, contó el Melli.

"Me toca estar en un equipo muy popular, en uno de los más grandes del mundo. La presión que tiene Boca es el máximo, estar 100%", expresó sobre su nuevo club y contó su primer objetivo: "Adaptarme lo más rápido posible al Mundo Boca y hacer mi trabajo".

"Físicamente me siento muy bien, es diferente entrenar por separado y con grupo, me falta ritmo de juego, como ya comenzó el campeonato, hay partidos seguidos, hablar con el Profe y ponerme a punto lo más rápido posible".

"Tengo que tratar de ponerme a punto, estuve un mes casi parado después de la Copa de Brasil", informó Romero, quien decidió en común acuerdo con Corinthians de Brasil no renovar el vínculo. "Físicamente me siento muy bien. Es diferente entrenar separado que con un grupo. Me falta un poco de ritmo de juego", agregó sobre su condición.

Por último, Ángel reveló que, más allá de su hermano, hubo otra persona con la que habló sobre Boca: Gustavo Alfaro. Sí, el entrenador de la Selección de Paraguay, que estuvo en el Xeneize en las temporadas 2018-19 y 2019-20. "Me contó lo que es el Mundo Boca".