Ángel Romero: de "me sedujo viniendo de Román" a "Boca es de los más grandes del mundo"

El delantero paraguayo, flamante nuevo refuerzo de Boca en este mercado de pases, habló de su arribo al Xeneize antes de viajar al país.

En la previa de viajar rumbo a la Argentina, Ángel Romero habló de su llegada a Boca en este mercado de pases. El delantero paraguayo, que ya había estado en el radar del club en varias ocasiones, contó cómo se dio su fichaje y sus expectativas para esta importante etapa en su carrera.

“Fue todo muy fácil, viniendo de Román y de Boca, seduce mucho al jugador, seduce jugar en Boca siempre. También con Óscar estuvimos hablando. En realidad, Román llamó a Óscar para saber de mi situación y cerramos rápido”, contó el Melli.

"Me toca estar en un equipo muy popular, en uno de los más grandes del mundo. La presión que tiene Boca es el máximo, estar 100%", expresó sobre su nuevo club y contó su primer objetivo: "Adaptarme lo más rápido posible al Mundo Boca y hacer mi trabajo".

"Tengo que tratar de ponerme a punto, estuve un mes casi parado después de la Copa de Brasil", informó Romero, quien decidió en común acuerdo con Corinthians de Brasil no renovar el vínculo. "Físicamente me siento muy bien. Es diferente entrenar separado que con un grupo. Me falta un poco de ritmo de juego", agregó sobre su condición.

Por último, Ángel reveló que, más allá de su hermano, hubo otra persona con la que habló sobre Boca: Gustavo Alfaro. Sí, el entrenador de la Selección de Paraguay, que estuvo en el Xeneize en las temporadas 2018-19 y 2019-20. "Me contó lo que es el Mundo Boca".

