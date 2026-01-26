Las tres prioridades de la dirigencia de River en los próximos años

Di Carlo enumeró sus tres objetivos: “River tiene que ser campeón de América”, “continuar con la ampliación del estadio, que será uno de los tres más importantes del mundo” y “exportar la marca River, que es una de las argentinas más conocidas en el mundo”.

En una entrevista íntima con el diario El País, Di Carlo se refirió a los desafíos que implica ocupar un cargo del que depende la gestión de uno de los clubes más importantes de la Argentina. “Lo principal es administrar los recursos de los 350.000 socios, que formalmente son los accionistas. Eso convive con la administración de una institución que es, a la vez, la pasión de 15 millones de argentinos y no argentinos que no son socios. En un punto, sos la autoridad en una fe que tiene 15 millones de fieles. Es un montón”, comenzó analizando al ser consultado sobre el alcance de su función.

image

En cuanto a las tres prioridades, la primera es la deportiva: "Armar un equipo competitivo regionalmente y mostrar que Argentina puede competir con Brasil después de años de resultados deportivos que no fueron satisfactorios. River tiene que ser campeón de América".

El segundo objetivo, las obras: "Continuar con las obras de infraestructura que hemos hecho en las gestiones anteriores en las que yo era dirigente. Con la ampliación del estadio (será el primero techado del país y cuya inversión supera los 150 millones de dólares) tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo y una de las sedes de la Copa del Mundo de 2030".

"En un país con muchas complicaciones, traspiés en materia económica, y un contexto absolutamente desfavorable, desde la pandemia hasta acá hemos triplicado nuestra economía. River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo, previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo. El Real Madrid es el gran ejemplo a seguir y sobre todo la figura de Florentino Pérez, el dirigente más relevante de la historia del fútbol", analizó.

Y, por último, completó el podio de sus objetivos con la marca River y su proyección internacional: “Exportar la marca River, que es una de las argentinas más conocidas en el mundo”. Con respecto a esta meta, David Trezeguet, quien volvió al club hace unos pocos días, será uno de los principales encargados.

El Rey tendrá a cargo el armado y la gestión de alianzas estratégicas con organizaciones, empresas e instituciones y el acompañamiento en acuerdos comerciales y activaciones vinculadas a sponsors del club, así como en el desarrollo de programas de academias y experiencias formativas.