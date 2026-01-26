Insólito: un entrenador fue echado tras dos fechas del Torneo Apertura

“Daniel Oldrá deja de ser el entrenador de Instituto. Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico. El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera. La Comisión Directiva ya se encuentra en búsqueda del nuevo entrenador. Oportunamente se informará quién trabajará de manera interina con el plantel profesional”, escribió el club cordobés.

El entrenador de 58 años llegó a Instituto en marzo de 2025 después de pasar toda una vida ligado a Godoy Cruz tras de su retiro como futbolista profesional. Tras múltiples interinatos y confirmaciones como director técnico principal, el Gato Oldrá se marchó del Tomba y tuvo su primera experiencia fuera del club mendocino en Instituto de Córdoba.

image

Oldrá dirigió 22 partidos oficiales en Instituto, donde dejó un saldo de cuatro victorias, ocho empates y diez derrotas. Más allá de que agarró al equipo en las últimas dos fechas del Torneo Apertura 2025, el equipo clasificó a los octavos de final, donde cayó por 3 a 1 contra Argentinos Juniors. No obstante, el rendimiento decayó para el Clausura: quedó 13° en la zona B con 16 unidades y no logró meterse en la fase final. Además, en la tabla anual finalizó en el 26° lugar con 36 puntos.

De cara a la temporada 2026, Instituto sufrió múltiples salidas de jugadores importantes del plantel, aunque también se reforzó con nombres de peso. Entre los más destacados están Franco Jara (llegó desde Belgrano), Hernán De la Fuente (libre de Huracán) y Jonathan Galván (préstamo desde Argentinos Juniors).

Sin embargo, el inicio no fue el esperado con dos jugados y dos derrotas y la dirigencia marcó el final del ciclo de Oldrá. Ahora, Instituto deberá moverse rápido para definir el nuevo director técnico. El próximo partido de la Gloria será el martes 3 de febrero contra Lanús, a partir de las 21.15, en Alta Córdoba.