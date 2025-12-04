Lionel Messi: "La Selección va a volver a intentar ganar el Mundial"

En diálogo con ESPN, Messi remarcó que pueden repetir la gesta de Qatar 2022 aunque no olvidó destacar la fortuna necesaria para alcanzar cualquier logro: "Sí, la Selección es un grupo que lo va a volver a intentar, a dejarlo todo y a pelear. Después por pequeños detalles podés quedar afuera, un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, pegar en el palo y salir, pegar en el palo y entrar y quedaste eliminado, perder en los penales...".

El rosarino ejemplificó la importancia de la suerte en las definiciones desde los 12 pasos en el certamen pasado en Qatar: "Nosotros tanto contra Holanda como contra Francia fuimos muy superiores y terminamos yendo a los penales; después tuvimos a la bestia del Dibu (Emiliano Martínez) que nos hizo ganar, pero puede ser llegar a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial".

Messi también profundizó en cómo influyó la conquista del 2022 en la forma en la que Argentina afronta esta nueva Copa del Mundo. “El hecho de haber ganado el último le saca un peso a todo el país, lo necesitábamos, hacía muchísimo tiempo que no éramos campeones. Ir a jugar sin esa mochila es un alivio, pero al mismo tiempo no te da nada: después tenés que ir, jugar, que te salgan las cosas y ganar”, remarcó.

A la vez, advirtió que el desafío de revalidar el título será incluso más complejo: “Cuando uno viene de ganar es mucho más difícil también. Si siempre le quisieron ganar a Argentina, ahora, al ser el último campeón del mundo, mucho más. Hay selecciones muy buenas: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Alemania… que hace mucho no son campeones”.

Por último, Leo dejó una frase que sorprendió cuando fue consultado sobre su presencia en la cita mundial. “Me encantaría estar y, de última, voy a estar ahí, viéndolo en vivo. Va a ser especial para todos, es un clima muy diferente”, cerró el capitán.