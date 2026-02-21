Independiente va a Mendoza y busca sumar su tercer triunfo al hilo

El árbitro será Yael Falcón Pérez, mientras que el VAR estará a cargo de Pablo Echavarría. El choque podrá verse por ESPN Premium (Pack Fútbol), además de las plataformas Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.

El equipo mendocino intentará dejar atrás su último tropiezo y mantenerse cerca de los líderes de su zona. Enfrente tendrá a un Rojo que llega en alza tras encadenar dos victorias que le permitieron recuperar confianza y escalar posiciones en la tabla interzonal.

images El último enfrentamiento entre ambos se dio en el marco de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, cuando un gol de Gonzalo Montiel, ganador del Premio Puskás al mejor gol de ese año, le dio la victoria y el pase a las semifinales.

Cómo llega Independiente Rivadavia

La Lepra, que marcha segunda en su grupo, sabe que hacerse fuerte en casa es clave para consolidarse entre los mejores del certamen. El conjunto dirigido por Alfredo Berti encontró solidez con un esquema 3-4-2-1 que le dio equilibrio defensivo y variantes en ofensiva.

Tras la derrota en la fecha anterior, el objetivo será recuperar intensidad y eficacia en los últimos metros. Se espera un gran marco de público en el Gargantini, un escenario que suele potenciar el rendimiento del equipo mendocino.

Cómo llega Independiente

El equipo de Gustavo Quinteros atraviesa un momento más estable. Las últimas victorias le dieron aire y confianza a un plantel que apunta a consolidarse en zona de clasificación.

Con un 4-2-3-1 bien definido, Independiente apuesta al equilibrio en el mediocampo y a la potencia de su centrodelantero para lastimar en los metros finales. La misión será sostener el ritmo y aprovechar cualquier espacio que deje el local en su afán por imponer condiciones.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Alejo Osella, José Florentín, Tomás Bottari, Juan Manuel Elordi; Matías Fernández, Sebastián Villa; Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Walter Mazzantti, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.