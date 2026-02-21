Independiente va a Mendoza y busca sumar su tercer triunfo al hilo

El Rojo enfrentará a Independiente Rivadavia. Apuntará a sostener su levantada, en un cruce interzonal que puede marcar la lucha por la clasificación a la próxima fase del Torneo Apertura 2026. Todos los detalles.
Independiente Rivadavia recibirá este desde las 17 a Independiente de Avellaneda por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro se disputará en el Estadio Juan Bautista Gargantini y puede resultar determinante en la pelea por los puestos de clasificación.
El árbitro será Yael Falcón Pérez, mientras que el VAR estará a cargo de Pablo Echavarría. El choque podrá verse por ESPN Premium (Pack Fútbol), además de las plataformas Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.
El equipo mendocino intentará dejar atrás su último tropiezo y mantenerse cerca de los líderes de su zona. Enfrente tendrá a un Rojo que llega en alza tras encadenar dos victorias que le permitieron recuperar confianza y escalar posiciones en la tabla interzonal.
La Lepra, que marcha segunda en su grupo, sabe que hacerse fuerte en casa es clave para consolidarse entre los mejores del certamen. El conjunto dirigido por Alfredo Berti encontró solidez con un esquema 3-4-2-1 que le dio equilibrio defensivo y variantes en ofensiva.
Tras la derrota en la fecha anterior, el objetivo será recuperar intensidad y eficacia en los últimos metros. Se espera un gran marco de público en el Gargantini, un escenario que suele potenciar el rendimiento del equipo mendocino.
El equipo de Gustavo Quinteros atraviesa un momento más estable. Las últimas victorias le dieron aire y confianza a un plantel que apunta a consolidarse en zona de clasificación.
Con un 4-2-3-1 bien definido, Independiente apuesta al equilibrio en el mediocampo y a la potencia de su centrodelantero para lastimar en los metros finales. La misión será sostener el ritmo y aprovechar cualquier espacio que deje el local en su afán por imponer condiciones.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Alejo Osella, José Florentín, Tomás Bottari, Juan Manuel Elordi; Matías Fernández, Sebastián Villa; Fabrizio Sartori.
DT: Alfredo Berti.
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Walter Mazzantti, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.
DT: Gustavo Quinteros.
comentar