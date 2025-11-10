Susto en Boca: ocurrió un incendio en una tribuna de La Bombonera

En el tremendo recibimiento de los fanáticos de Boca se arrojaron miles de papelitos. Una vez que se retiró todo el público, la gente del CABJ no alcanzó a limpiar las tribunas y lo que quedó en los escalones de la popular sur se incendió. Todo ocurrió en la bandeja del medio, atrás del arco donde Merentiel metió el segundo tanto de Boca ante River.

Inmediatamente intervinieron los Bomberos Voluntarios de La Boca junto con el cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. Por fortuna, la cosa no pasó a mayores y el fuego fue controlado sin daños humanos ni estructurales en el Alberto J. Armando.

El procedimiento fue informado por Néstor Nicolás, Subsecretario de Emergencias del Gobierno de la Ciudad en su cuenta de X (ex Twitter). "Incendio en el Estadio de Boca Juniors. Brandsen al 800. Se desarrolló fuego sobre papeles en la segunda bandeja sur. El proceso, de 50 x 5 mts ya está extinguido. Bomberos de la Ciudad trabaja en el lugar", informó.