El mercado de pases de Boca y River: con qué jugadores están negociando

El club azul y oro está negociando para traer a Paulo Dybala (volante), Marino Hinestroza (delantero), Gastón Hernández (defensor) mientras hay interés en Alexis Cuello (delantero) -elogiado por Martín Palermo como el mejor 9 del fútbol argentino-, Santiago Ascacíbar (volante) y Alan Velasco (volante).

Están avanzadas las llegadas de Hinestroza -faltan algunos detalles económicos- y Gastón Hernández -entre Boca y el jugador hay acuerdo y falta San Lorenzo- mientras que el impactante arribo de Dybala se podría concretar, pero todo indica que en junio de 2026 (cuando termina su contrato con Roma) y con el panorama del equipo en la Copa Libertadores.

image

Por su parte, River está negociando con Jhohan Romaña (defensor), Facundo Mura (defensor) y Santino Andino (extremo) después de reforzarse con Ezequiel Centurión, Fausto Vera y Aníbal Moreno. El Millonario hizo ofrecimientos de compras por los pases de Romaña (el 100% a San Lorenzo) y Andino (el 50% a Godoy Cruz).

El club de Núñez le ofreció a Godoy Cruz alrededor de 4.000.000 de dólares por el 50% de Andino. Sin embargo, la dirigencia quiere sacarle el mayor provecho económico a la promesa del club y hay incertidumbre sobre si será aceptada. Por otro lado, Romaña está cotizado en 5.500.000 de dólares y el Millonario buscaría comprar la totalidad de su pase.

Boca y River buscan armar equipos competitivos para un 2026 lleno de competencias: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Campeón de Liga, Copa Argentina y competencia internacional como mínimo. Después, en caso de ganar algún título, pueden llegar a acceder a otros.