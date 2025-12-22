Día clave en San Lorenzo: asamblea para definir la fecha de elecciones y al sucesor de Marcelo Moretti

moretti-perfil-presidente-san-lorenzo-860x573-1200-800_1200_800 Moretti no puede ejercer cargos políticos mientras la institución prepara su reorganización interna.

San Lorenzo se encuentra en acefalía desde la semana pasada luego de que más de la mitad de los integrantes de la Comisión Directiva presenten su renuncia y fuera apartado Moretti. Es por eso que hoy a las 18 será un antes y un después para el futuro de la institución: habrá una asamblea para definir quiénes serán los integrantes de la Comisión Directiva transitoria y una fecha para las elecciones.

Esto se realizará mientras se mantiene la expectativa sobre la decisión de la Justicia respecto al pedido de nulidad de la acefalía por parte de Moretti.

En la asamblea tendrá al menos 20 integrantes y se presentarán 3 listas encabezadas por Sergio Constantino, César Francis y Manuel Agote.

Estos son los puntos que se tratarán a partir de las 18 en la asamblea:

1. Designación de tres asambleístas para que en representación de la Asamblea consideren, aprueben y suscriban el acta respectiva.

2. Toma de conocimiento de las renuncias de los integrantes de la Comisión Directiva, que colocaron a la misma en situación de acefalía, por la aplicación del art.45°.

3. Tratamiento y consideración del llamado a elecciones extraordinarias del órgano de gobierno Comisión Directiva.

4. Elección de 20 miembros para integrar la Comisión Directiva transitoria con mandato hasta la fecha de las elecciones establecida en el punto 3.