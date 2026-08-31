Tigre y Barracas empataron sin goles en Victoria

Con este punto, Tigre quedó como uno de los escoltas de la Zona B: está, con 12 puntos, junto a Sarmiento y Gimnasia a cuatro del líder Argentinos Juniors. Por su parte, Barracas, con 10 unidades, está fuera de la zona de playoffs por diferencia de gol. Como se observa, la tabla está que arde y dos puntos te separan de la continuidad o eliminación del torneo.