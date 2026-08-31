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Tigre y Barracas empataron sin goles en Victoria

El Matador y el Guapo igualaron 0 a 0 en el estadio José Dellagiovanna por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Tigre y Barracas Central empataron 0 a 0 en el estadio José Dellagiovanna por la séptima fecha del Torneo Clausura en un punto que cayó mejor para el local por el desarrollo del encuentro. El Guapo fue claramente superior pero le faltó peso ofensivo para llevarse la victoria de visitante.

Barracas duplicó a Tigre en remates pero le faltó puntería para exigir a Felipe Zenobio. Iván Tapia, Dardo Miloc, Nicolás Demartini y Norberto Briasco, entre otros, protagonizaron ocasiones para el visitante pero sin la precisión necesaria para romper el marcador.

Con este punto, Tigre quedó como uno de los escoltas de la Zona B: está, con 12 puntos, junto a Sarmiento y Gimnasia a cuatro del líder Argentinos Juniors. Por su parte, Barracas, con 10 unidades, está fuera de la zona de playoffs por diferencia de gol. Como se observa, la tabla está que arde y dos puntos te separan de la continuidad o eliminación del torneo.

El resumen del partido

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