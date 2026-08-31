Torneo Clausura: Instituto venció a San Lorenzo y se subió a la cima de la Zona A

Con este resultado, Instituto quedó en lo más alto de la Zona A del Clausura y sumó tres puntos fundamentales en la Tabla Anual, que además dejó a River afuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales. San Lorenzo, en tanto, quedó en el penúltimo puesto del grupo, solo por encima de Talleres, y solo ganó dos de los últimos 14 partidos, situación que pondría en jaque la continuidad de Pipo Gorosito como DT.