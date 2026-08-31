Torneo Clausura: Instituto venció a San Lorenzo y se subió a la cima de la Zona A

La Gloria se impuso 1 a 0 al Ciclón en Córdoba con un gol de Giuliano Cerato y consiguió tres puntos importantes mientras el equipo de Gorosito no puede salir del fondo.
Instituto consiguió una victoria clave por 1 a 0 ante San Lorenzo como local y se convirtió en el nuevo líder de la Zona A del Torneo Clausura. Giuliano Cerato marcó el único gol del encuentro a los siete minutos del segundo tiempo, después de aprovechar una mala salida de José Devecchi. El triunfo también le permitió a la Gloria avanzar al noveno puesto de la Tabla Anual.
El equipo cordobés comenzó mejor y tuvo algunas aproximaciones durante los primeros minutos, aunque San Lorenzo contó con una de las situaciones más claras de la etapa inicial. A los 22 minutos, Rodrigo Auzmendi remató y la pelota impactó en el palo. El trámite se hizo más equilibrado con el correr del partido y ambos equipos llegaron al descanso sin poder romper el cero.
En el complemento, Instituto volvió a tomar la iniciativa y encontró el gol rápidamente. Cerato apareció por el segundo palo y sacó un potente remate tras el error de Devecchi para establecer el 1-0 a los 8 minutos. San Lorenzo intentó reaccionar y buscó espacios para llegar al empate, pero no logró transformar sus aproximaciones en situaciones claras.
Con este resultado, Instituto quedó en lo más alto de la Zona A del Clausura y sumó tres puntos fundamentales en la Tabla Anual, que además dejó a River afuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales. San Lorenzo, en tanto, quedó en el penúltimo puesto del grupo, solo por encima de Talleres, y solo ganó dos de los últimos 14 partidos, situación que pondría en jaque la continuidad de Pipo Gorosito como DT.
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