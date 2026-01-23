Tomás Belmonte el elegido de Úbeda para enfrentar a Riestra

Para el arranque de 2026, el técnico decidió retocar el dibujo táctico y, sobre todo, sumar una pieza que consideran clave para elevar el nivel de juego del xeneize: Ánder Herrera será el socio de Leandro Paredes en el mediocampo. La jerarquía del español y la del campeón del mundo prometen una salida limpia y una circulación fluida.

Ese aspecto es, precisamente, uno de los puntos fuertes de Milton Delgado. Más allá de su orden táctico y su aporte en la recuperación, el juvenil siempre se caracterizó por la claridad en el primer pase y la seguridad con la pelota en los pies. Con esa función cubierta por los dos exPSG que ya compartieron cancha en Francia, su presencia deja de ser una necesidad prioritaria en el esquema.

En ese contexto, la aparición de Belmonte se entiende desde su despliegue. Potente, polifuncional y con presencia ofensiva llega de convertir ante Olimpia en el último amistoso de la pre temporada, el ex Lanús aparece como el motor de un mediocampo que, sin su aporte, gana en técnica pero pierde recorrido. Su influencia por ambas bandas puede resultar determinante.

boca belmonte Tomás Belmonte marcó para el triunfo 2-1 de Boca.

De todas formas, se trata apenas de un ensayo que todo indica tendrá su primera puesta en escena en el estreno frente a Riestra. Úbeda imagina a un Boca dominante en la Bombonera ante un adversario de menor exigencia y confía en que el control del balón no será un inconveniente.

A eso se suma la ausencia de los tres centrodelanteros habituales y la presencia de Lucas Janson como referencia ofensiva, un escenario en el que la capacidad de Toto para llegar al área termina respaldando, al menos en la previa, la decisión del entrenador.

milton delgado

Cabe recordar que Milton Delgado había perdido su lugar con la llegada de Miguel Ángel Russo y, luego, con la contratación de Paredes. Además, una vez que Rodrigo Battaglia salió del fondo para pasar a la mitad, conformó un tándem que se repitió en buena parte del segundo semestre de 2025.