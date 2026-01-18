Fútbol |

Boca le ganó a Olimpia y cerró la pretemporada con un resultado positivo

Con goles de Alan Velasco y Tomás Belmonte, el Xeneize dio vuelta el amistoso en el estadio de San Nicolás y sumó confianza antes del debut oficial.

Boca derrotó 2-1 a Olimpia de Paraguay en el estadio Único de San Nicolás, en lo que fue su último amistoso de pretemporada. El equipo dirigido por Claudio Úbeda logró revertir un inicio adverso y consiguió su primera victoria del año tras haber igualado sin goles frente a Millonarios en La Bombonera.

El conjunto paraguayo arrancó mejor y golpeó rápido, con un gol a los 11 minutos de Hugo Quintana, que culminó una gran acción individual y contó con un desvío en Juan Barinaga antes de superar a Agustín Marchesín. Para colmo, Boca sufrió la lesión de Miguel Merentiel en el primer cuarto de hora, lo que obligó al ingreso de Lucas Janson, que volvió a jugar tras varios meses de inactividad.

Con el correr de los minutos, el Xeneize empezó a acomodarse y encontró el empate a los 27, cuando Alan Velasco sacó un remate que se desvió dos veces y descolocó al arquero rival. El gol cambió el ánimo del equipo, que creció en el juego y pasó a ser protagonista, y la remontada se concretó a los 34 minutos, tras una gran jugada individual de Zeballos, que desbordó y lanzó un centro preciso para la llegada de Tomás Belmonte, quien conectó de cabeza para el 2-1 definitivo.

En el complemento, Boca manejó la ventaja con mayor orden, sufrió en algunos pasajes, pero sostuvo el resultado gracias a la seguridad de Marchesín. De esta manera, el Xeneize cerró la pretemporada con una victoria y ahora apunta al debut en el Torneo Apertura, donde buscará cortar la racha sin títulos que se extiende desde marzo de 2023, con estreno como local ante Deportivo Riestra.

