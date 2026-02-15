Fútbol |

Torneo Apertura: Gimnasia y Estudiantes igualaron 0-0 en el clásico de La Plata

El Lobo y el Pincha protagonizaron un duelo intenso en el Bosque, con chances claras y grandes atajadas, pero sin eficacia en los metros finales.

Gimnasia y Estudiantes igualaron 0-0 en el Bosque por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El clásico de La Plata tuvo ritmo, fricción y situaciones claras en ambos arcos, aunque ninguno logró romper el cero. Con el punto, los dos equipos se mantienen en zona de clasificación.

Las chances más nítidas estuvieron en los pies de Manuel Panaro y Guido Carrillo, pero las respuestas de los arqueros y la falta de puntería evitaron los goles. Fernando Muslera fue clave para el Pincha en el primer tiempo, mientras que Nelson Insfrán sostuvo al Lobo cuando más lo exigieron.

En la etapa inicial, Gimnasia avisó con una doble ocasión de Panaro que Muslera desactivó por partida doble. Del otro lado, Estudiantes tuvo la más clara antes del descanso: Cristian Medina quedó mano a mano tras pase de Carrillo, Insfrán tapó y Enzo Martínez despejó en la línea el rebote de Fabricio Pérez. El trámite fue parejo, con varios córners y juego directo.

En el complemento, el desarrollo se mantuvo abierto. Marcelo Torres tuvo el primero para el local, pero Muslera volvió a imponerse en el achique. Más tarde, Carrillo entró solo por el segundo palo y, con el arco a disposición, desvió su remate.

El resumen de Gimnasia 0-0 Estudiantes

Con este punto, ambos se mantienen en la pelea dentro de sus respectivas Zonas. Por la sexta fecha, el Lobo visitará a Gimnasia de Mendoza, el viernes a las 22.15, mientras que Estudiantes recibirá en Uno a Sarmiento de Junín, el mismo día, desde las 18.

