Huracán empató con Estudiantes de Río Cuarto y se fue silbado del Ducó

La apertura del marcador insinuó una jornada más tranquila para el conjunto dirigido por Diego Martínez, aunque la ilusión duró poco. Ninguno consiguió imponerse con claridad en la mitad de la cancha y, después de algunos avances imprecisos, Estudiantes alcanzó la igualdad por la misma vía.

Alanís, protagonista de la infracción inicial, fue derribado por Lucas Blondel en el área. Ibrahim Hesar remató desde los doce pasos y le ganó el duelo a Hernán Galíndez. El arquero ecuatoriano pareció tener controlada la pelota, pero terminó excedido en su movimiento y no pudo evitar el 1 a 1 a los 18 minutos.

Huracán controló la pelota

A partir de entonces, Huracán asumió el control de la posesión, aunque sin la profundidad necesaria para traducir ese dominio en situaciones claras. Los centros cruzados de Bisanz y Cortés no hallaron un destinatario definido, mientras que las apariciones de los mediocampistas y los laterales apenas alcanzaron para incomodar a un rival que, además, perdió a Ojeda por lesión antes del entretiempo.

En el complemento, el Globo se instaló más cerca del área defendida por Bruera. Un mal control de Blondel derivó en un remate elevado y Bisanz tuvo una chance de cabeza. Con el correr de los minutos, el local logró filtrar algunos pases y sostuvo una mayor dinámica, pero sus ataques volvieron a resolverse en centros o remates lejanos.

Punto valioso

Estudiantes resistió sin grandes sobresaltos y se llevó un punto valioso por el contexto, aunque insuficiente para revertir su delicada situación. El León ganó apenas dos encuentros en el año -uno de ellos ante Huracán en Río Cuarto- y sigue comprometido con la permanencia.

Huracán, con 9 puntos, quedó octavo en la Zona B y podría perder posiciones al completarse la fecha. Desde el triunfo ante San Lorenzo, acumula dos empates y una derrota. El malestar del público fue el cierre de una noche frustrante: hubo silbidos y un mensaje dirigido a “todos”.

El próximo desafío del Globo será ante el campeón vigente, Belgrano, en Córdoba, antes de medirse con Racing y River. Estudiantes recibirá a Sarmiento y luego enfrentará a Instituto y Belgrano.