Tras la arritmia, el Kun Agüero llevó tranquilidad a sus fans

Debido a la repercusión que tuvo este episodio, el propio Kun Agüero decidió -horas más tarde- publicar un video en sus redes sociales llevándoles tranquilidad a todos sus seguidores.

“Hola gente. Bueno ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Así que ya está todo bien, los médicos me dijeron que está todo bien, no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá”, explicó el ex goleador de la selección argentina.

oW3xVeu0n9qsUcxa.mp4

En el medio de algunas bromas, el ex futbolista se tomó el pecho y quedó en silencio durante algunos segundos para intentar comprender qué le estaba pasando a nivel cardíaco. “Creo que me agarró una mini arritmia”, le dijo a su compañero. “¿Quieres que vayamos al médico?”, le planteó con cierta preocupación. Pero, el argentino de inmediato lo tranquilizó y sostuvo que no era nada grave.

Cabe recoda que Agüero sufrió una arritmia cardíaca en noviembre de 2021 durante un partido que disputaba para el FC Barcelona, por lo que tuvo que frenar por unos meses para realizarse una serie de estudios médicos.

Posteriormente, llegó a la conclusión, tras los consejos de los especialistas, que la mejor decisión para su bienestar era retirarse. Desde entonces, se volcó de lleno al mundo del streaming, espacio en el que ya había desembarcado como aficionado.