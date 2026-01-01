Tres futbolistas argentinos en una fiesta de fin de año con denuncias de agresiones

Eros Mancuso, lateral izquierdo del Fortaleza, es el dueño de la casa donde ocurrió el incidente. Además, hubo amigos y familiares: Tomás Pochettino y José “Tucu” Herrera, compañeros en el equipo brasilero, también dijeron presente. La situación habría comenzado cuando un vecino, alterado por el ruido de la fiesta, irrumpió en la residencia.

Eros Mancuso, dueño de la casa.

Mancuso aseguró: “La intención del vecino era generar una confusión durante toda la noche. Los insultos se dirigieron a mi honor y a mi trabajo, y también intentó menospreciar a las personas que me acompañaban. Aunque intentamos ignorarlo, insistió. Junto a otro individuo, se acercó a mi casa, forzó una de las puertas y amenazó a todos. Tratamos de sacarlos, pero recurrieron a la violencia física contra un invitado y tuvimos que llamar a la policía para controlar la situación”.

El futbolista enfatizó que tanto él como sus familiares y amigos se encuentran bien tras el episodio. Además, señaló que realizaría la denuncia correspondiente durante el mismo día y agradeció las muestras de preocupación recibidas: “Estoy bien, así como familiares y amigos, y durante el día estaré haciendo el boletín de ocurrencia. No debo hablar más sobre el caso”.