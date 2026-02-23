Triple golpe en River: se confirmaron las lesiones de Armani, Quintero y Kendry Páez

El Pulpo no tiene una lesión nueva y se resintió de la misma tendinitis en el tendón de Aquiles que ya lo había afectado anteriormente. El arquero será evaluado día a día y su disponibilidad dependerá del dolor que tenga. Por lo pronto, está descartado para el partido del jueves ante Banfield en el Monumental y su regreso no tiene fecha.

Por su parte, Juan Fernando Quintero sufrió una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral derecho. Si bien se descartó un desgarro de mayor gravedad, los tiempos de recuperación rondarán entre dos y tres semanas , por lo que el enganche quedará marginado de por lo menos los próximos tres o cuatro compromisos.

Por último, Kendry Páez presenta un esguince acromioclavicular izquierdo grado 1, una lesión leve que no requiere cirugía. Su evolución estará atada principalmente al dolor, pero en River son optimistas y no descartan que pueda volver a estar disponible en el corto plazo si responde bien a las cargas.

Con este panorama, River suma preocupaciones en un momento límite del segundo ciclo Gallardo. Si bien dos de las tres lesiones no revisten gravedad, la acumulación de bajas vuelve a complicar la planificación de Gallardo en una etapa en la que el margen de error es cada vez más chico.