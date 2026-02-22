Regreso para el olvido para Armani: gol en el primer tiro y afuera en el entretiempo

Sí, el 1 sintió una molestia en la zona que lo marginó del equipo en el arranque del Torneo Apertura y salió de la cancha. El joven Santiago Beltrán ingresó en su lugar y lo hizo muy bien mostrando seguridad con los pies y ganándole un mano a mano a Braian Romero.

Para colmo, River no solo sufrió la lesión de Armani en el compromiso con Vélez: Juan Fernando Quintero pidió el cambio promediando la primera etapa y Kendry Páez entró para el complemento y al rato también salió por una molestia en un hombro.

Armani se había perdido los dos amistosos de pretemporada frente a Millonarios y Peñarol por un desgarro grado II en el aductor derecho. Cuando se predisponía a regresar de cara al comienzo del Torneo Apertura, una inflamación en el tendón de Aquiles lo marginó de los primeros cinco encuentros y del debut en la Copa Argentina con Ciudad Bolívar.

Tras haber recibido el alta médica este viernes, Marcelo Gallardo lo citó para el partido ante Vélez y decidió ponerlo de titular. Pero su regreso no fue el deseado. Más allá de que no tuvo responsabilidad alguna, recibió un golazo de Lanzini y no pudo completar el encuentro.