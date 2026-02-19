Franco Armani recibió el alta médica y volvería a ser titular en River ante Vélez

La posible reaparición del Pulpo se da en un momento delicado para River, que viene de dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura ante Tigre en el Monumental y Argentinos Juniors en La Paternal y un triunfo ajustado en Copa Argentina ante el humilde Ciudad de Bolívar, recientemente ascendido a la Primera Nacional.

Durante su ausencia, Santiago Beltrán tuvo -con altos y bajos- su primera experiencia en Primera División. Ahora, el regreso de Armani aportaría experiencia y liderazgo en un momento que lo necesita el equipo. Si no surge ningún inconveniente en las próximas prácticas, el arquero de 39 años volverá al once inicial.

beltran Santiago Beltrán respondió pero generó cuestionamientos en los hinchas de River.

En paralelo, el cuerpo técnico aguarda por las evoluciones de Marcos Acuña y Sebastián Driussi, quienes también podrían reaparecer en la lista de convocados para el compromiso ante el Fortín, que será una nueva oportunidad para que aparezca el fútbol que le está faltando al River de Gallardo.