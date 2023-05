Triunfazo de Sarmiento de Junín en Santiago del Estero

Central Córdoba volvió a jugar en su cancha, ya que el estadio Único Madre de Ciudades será utilizado para el Mundial Sub 20 -de hecho, la Selección Argentina debutará allí frente a Uzbekistán-. Pero aún así, el Ferroviario no pudo hacerse fuerte y perdió uno de sus partidos que, en la previa, se pueden empatar si no se ganan, pero nunca perder.

Y en realidad, el resultado es injusto. Porque en el segundo tiempo el equipo local buscó el gol por todos lados, pero no pudo encontrarlo. En el fútbol definen los goles, y no los merecimientos, y en ese sentido el mérito de Sarmiento fue ser efectivo en el área rival, que no es poca cosa. También se puede remarcar que Central Córdoba "regaló" -en términos futboleros- el primer tiempo.

En esos primeros 45 minutos, el partido fue más disputado en el medio que jugado, algo quizás previsible por el tradicional parado de ambos equipos, que no le hacen asco a la pelota, pero que se sienten más cómodos corriendo y metiendo. En ese escenario, fue el Verde de Junín el que logró profundidad para generar situaciones de gol.

Y Sarmiento pegó en un momento clave, justo en el final del primer tiempo: Javier Toledo la ganó de guapo, quedó mano a mano y remató pero la pelota se estrelló en el palo; el propio delantero tomó el rebote y asistió a Gondou, que con la frialdad de un goleador, se tomó un tiempo de más en el área para definir y poner en ventaja a su equipo.

En el complemento, Lisandro López tuvo el segundo con un buen cabezazo, pero de allí en adelante fue un monólogo de Central Córdoba, que fue y fue y fue, impulsado por la desventaja, los silbidos de su gente, y un Sarmiento que se metió cada vez más atrás, regalándole terreno y posesión a los locales.

El arquero Verde, Sebastián Meza, supo hacerse figura, sin grandes intervenciones, pero sí con un par de atajadas importantes y sobre todo, dando seguridad y confianza cada vez que debió aparecer. La más clara la tuvo Federico Jourdán, recibiendo un pase atrás y definiendo solo de frente al arco, pero la tiró por arriba del travesaño.

Sarmiento de Junín consiguió su segundo triunfo como visitante en el torneo y se llevó tres puntos muy valiosos para seguir engrosando el promedio y, por qué no, empezar a soñar con objetivos mayores; en la próxima fecha volverá a ser visitante de Unión de Santa Fe. Mientras que Central Córdoba, que no logra encontrar regularidad y si bien también aspira a más no deja de mirar de reojo los promedios, visitará a Barracas Central.