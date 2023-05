Sebastián Battaglia será el nuevo entrenador de Huracán

El sábado Huracán perdió con Lanús, en lo que fue una nueva derrota en una seguidilla de 13 partidos con un solo triunfo. Tanto el entrenador como la dirigencia entendieron que el ciclo no daba para más, y en la mañana del domingo se reunieron para arreglar la desvinculación. Este lunes, dieron una conferencia de prensa en conjunto, y para el martes el Globo ya tendrá a su sucesor.

Battaglia fue uno de los tapados en una larga lista de nombres que sonaron. Las primeras opciones que surgieron fueron Gustavo Munúa, la dupla compuesto Favio Orsi y Sergio Gómez, y Pablo Lavallén. También sonaron Hugo Ibarra, Carlos Tevez, Omar De Felippe y Julio César Falcioni. Pero el elegido fue el ex entrenador de Boca.

Battaglia se impuso en el cónclave final por sobre Munúa, de último paso por Unión de Santa Fe. El multicampeón como futbolista con Boca tiene una corta trayectoria como DT: su primer paso lo dio en Almagro, luego estuvo en la Reserva del Xeneize, y tras un interinato en la Primera del club de La Ribera post salida de Miguel Russo fue ratificado.

El saldo de su carrera como DT es favorable, con 32 triunfos, 19 empates y 13 derrotas. Además, en Boca fue campeón de la Copa Argentina en 2021 y la Copa de la Liga 2022, pese a que siempre se lo cuestionó porque el equipo no tuvo una idea clara de juego.

"Me llevé una muy buena impresión. No sólo uno se lleva la impresión de lo que ve en una reunión, sino de lo que consulta, pregunta. Tiene una personalidad muy importante, autoridad, tiene claro lo que quiere. Es una persona que se puede adaptar a distintos sistemas de juego. Lo noté con muchas ganas de dirigir a Huracán", aseguró David Garzón, presidente quemero, en el canal de Youtube Habla Huracán.

De no mediar imprevistos, Battaglia y Huracán terminarían de pulir todos los detalles contractuales -el vínculo sería hasta junio del 2024- el martes, para que el miércoles dirija su primera práctica y el viernes tenga su estreno en el Tomás A. Ducó, contra Godoy Cruz, por la fecha 16 de la Liga Profesional.

Dabove se despidió de Huracán en conferencia de prensa

"Esta es una conferencia de prensa rara por los sentimientos encontrados. Es la primera vez que me toca salir de un club de esta manera. Agradezco a la dirigencia por este año de trabajo y por cómo se portaron en este último mes y medio. También al plantel, porque más allá de esta racha, todo lo que vivimos fue muy lindo", aseguró el DT.

"Y también le quiero agradecer a los hinchas, porque me hicieron sentir espectacular. Lo que viví acá fue inolvidable, y siento que quedé en deuda", expresó. Dejó el club con un saldo de 19 victorias, 18 empates y 13 caídas.

Embed Diego Dabove y su cuerpo técnico se despidieron esta mañana del Plantel Profesional y de los empleados en La Quemita pic.twitter.com/mWoTaY3v06 — CA Huracán (@CAHuracan) May 8, 2023

"Huracán es un club enorme que está en crecimiento constante, y dirigirlo 50 partidos no es poca cosa. Por eso me llevo sensaciones positivas. Pero después de la derrota en Perú (ante Sporting Cristal) perdimos la sintonía y de eso me hago cargo. Queda un buen plantel y era necesario un cambio de aire. Puede ser que esa eliminación haya sido importante, pero no determinante en esto", analizó.