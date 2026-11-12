Un futbolista francés de 22 años murió tras sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento

En el mismo comunicado, recordaron su recorrido por las divisiones inferiores, el equipo filial y sus tres presentaciones con el primer equipo durante la temporada 2023/2024, en la que además convirtió un gol en el Stade Diochon. También expresaron sus condolencias a los familiares y seres queridos del jugador.

Su carrera continuó lejos de Rouen: después de su debut en 2023, pasó por UF Mâcon, FC Dieppe y FC Flers, antes de incorporarse al conjunto de Saint-Denis en enero de 2026.