Un futbolista francés de 22 años murió tras sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento

Los médicos intentaron reanimarlo durante 45 minutos, pero no pudieron salvarle la vida. Su anterior club lo despidió con un emotivo comunicado.
Una práctica de fútbol terminó en tragedia en la isla de Reunión, territorio francés, y marcó para siempre a lo que era una habitual jornada de deporte. Wanis Honsor, defensor de 22 años, murió tras sufrir un paro cardíaco mientras se entrenaba con el Saint-Denis FC.
El futbolista se desplomó repentinamente sobre el terreno de juego y obligó a una rápida intervención de los equipos de emergencia. Los profesionales intentaron reanimarlo durante 45 minutos, pero los esfuerzos no dieron resultado y confirmaron su fallecimiento.
El joven integraba el plantel del Saint-Denis FC desde enero de 2026. La institución compite en la Región 1, máxima categoría del fútbol de la isla, que forma parte de los departamentos de ultramar de Francia.
La noticia también generó conmoción en el FC Rouen 1899, club en el que dio sus primeros pasos como futbolista y llegó a debutar en Primera. La institución publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales: “El FC Rouen 1899 ha recibido con gran tristeza la noticia del repentino fallecimiento de Wanis Honsor, quien sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento con su club, el Saint-Denis FC".
En el mismo comunicado, recordaron su recorrido por las divisiones inferiores, el equipo filial y sus tres presentaciones con el primer equipo durante la temporada 2023/2024, en la que además convirtió un gol en el Stade Diochon. También expresaron sus condolencias a los familiares y seres queridos del jugador.
Su carrera continuó lejos de Rouen: después de su debut en 2023, pasó por UF Mâcon, FC Dieppe y FC Flers, antes de incorporarse al conjunto de Saint-Denis en enero de 2026.
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