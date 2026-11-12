Dibu Martínez mostró el asado de la Selección Argentina y reveló qué comida le prepararon por su lesión

El arquero compartió la intimidad de la parrilla durante la concentración y tuvo una opción distinta a la del resto del plantel.
La parrilla de la Selección Argentina volvió a ser protagonista en las redes sociales de Emiliano Martínez. Como suele hacer durante las concentraciones, el arquero compartió un video de la comida del plantel, aunque esta vez hubo un detalle que se robó la atención: recibió un menú especial por la lesión que sufrió en el rostro.
Mientras sus compañeros disfrutaron de un clásico asado, con vacío, chorizo, morcilla y mollejas, el marplatense tuvo una alternativa diferente: salmón del Pacífico. La modificación responde a la fractura de mandíbula y maxilar que sufrió hace casi un mes y que todavía condiciona su alimentación.
En las imágenes, el futbolista se acercó a la parrilla y le consultó al asador qué le habían preparado. La respuesta dejó en evidencia la diferencia entre su plato y el del resto de los integrantes del equipo de Lionel Scaloni: salmón del pacífico.
La recuperación del arquero también fue tema de consulta durante la concentración. Daniel Martínez, médico del seleccionado, confirmó que el futbolista recibió el alta para entrenarse junto a sus compañeros.
“Tuvo una evolución muy buena. Realizó consultas con los especialistas que el club ha determinado y todo evolucionó muy bien. Cumplió con todos los pasos que se tuvieron que hacer porque fue una lesión importante, pero ya está entrenando”, explicó a TyC Sports.
Además, detalló cómo fueron sus primeros movimientos después de la intervención: “La semana anterior empezó a entrenar con su equipo. El viernes y sábado entrenó normal y se decidió que no jugara en el club. Y desde que vino acá está entrenando. Estamos cerca de él viendo sus movimientos y está respondiendo muy bien”.
La lesión se produjo durante la victoria del Chelsea ante Everton por la Premier League, cuando protagonizó un fuerte choque de cabezas con Jarrad Branthwaite. El impacto lo obligó a abandonar el campo de juego y posteriormente debió someterse a una operación. Desde entonces, realizó parte de sus trabajos con una máscara de protección.
Aunque todavía no volvió a disputar minutos con el conjunto inglés, el arquero se sumó a la convocatoria argentina para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Para el primer encuentro, Gerónimo Rulli tendría ventaja para ocupar el arco, mientras que no se descarta que Martínez pueda reaparecer en el segundo compromiso, previsto para el martes 17 de noviembre en Córdoba.
Sobre la posibilidad de que vuelva a jugar, el médico del seleccionado aclaró que la decisión también involucra cuestiones deportivas. “Ha entrenado con el equipo. Por lo tanto, esa pregunta es más amplia porque tiene otro condimento que no veo yo como médico. El cuerpo técnico analiza junto a él situaciones que tienen que ver con lo específicamente deportivo. Uno, a veces, como médico puede decir que está bien para jugar, pero el técnico toma la decisión”, concluyó.
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