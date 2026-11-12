Dibu Martínez mostró el asado de la Selección Argentina y reveló qué comida le prepararon por su lesión

“Tuvo una evolución muy buena. Realizó consultas con los especialistas que el club ha determinado y todo evolucionó muy bien. Cumplió con todos los pasos que se tuvieron que hacer porque fue una lesión importante, pero ya está entrenando”, explicó a TyC Sports.

Además, detalló cómo fueron sus primeros movimientos después de la intervención: “La semana anterior empezó a entrenar con su equipo. El viernes y sábado entrenó normal y se decidió que no jugara en el club. Y desde que vino acá está entrenando. Estamos cerca de él viendo sus movimientos y está respondiendo muy bien”.

Dibu se entrena con una máscara por la fractura mandibular y maxilar.

La lesión se produjo durante la victoria del Chelsea ante Everton por la Premier League, cuando protagonizó un fuerte choque de cabezas con Jarrad Branthwaite. El impacto lo obligó a abandonar el campo de juego y posteriormente debió someterse a una operación. Desde entonces, realizó parte de sus trabajos con una máscara de protección.

Aunque todavía no volvió a disputar minutos con el conjunto inglés, el arquero se sumó a la convocatoria argentina para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Para el primer encuentro, Gerónimo Rulli tendría ventaja para ocupar el arco, mientras que no se descarta que Martínez pueda reaparecer en el segundo compromiso, previsto para el martes 17 de noviembre en Córdoba.

Sobre la posibilidad de que vuelva a jugar, el médico del seleccionado aclaró que la decisión también involucra cuestiones deportivas. “Ha entrenado con el equipo. Por lo tanto, esa pregunta es más amplia porque tiene otro condimento que no veo yo como médico. El cuerpo técnico analiza junto a él situaciones que tienen que ver con lo específicamente deportivo. Uno, a veces, como médico puede decir que está bien para jugar, pero el técnico toma la decisión”, concluyó.