Brad Pitt invirtió US$ 60 millones y convirtió a una finca francesa en un negocio vitivinícola

Además de la actividad vitivinícola, Château Miraval incorporó la producción de aceite de oliva bajo criterios de agricultura ecológica, informó la prensa internacional.

El rosado Miraval 2012 fue uno de los productos que impulsó la expansión comercial de la bodega desde su lanzamiento en 2013.

Uno de los principales puntos de inflexión llegó con el lanzamiento del rosado Miraval 2012, comercializado en 2013. La respuesta del mercado fue inmediata: las primeras 6000 botellas disponibles en el sitio web de la marca se vendieron en cinco horas.

A ese primer lote se sumaron otras 100.000 unidades distribuidas en comercios y restaurantes exclusivos de distintos países. El resultado permitió ampliar progresivamente la infraestructura y la comercialización de la bodega.

El crecimiento llevó a la finca a alcanzar una escala de producción y distribución muy superior a la que tenía antes de la llegada del actor. Su posicionamiento también contribuyó a consolidar a Miraval dentro del mercado internacional de vinos de alta gama.

El emprendimiento también quedó atravesado por el conflicto entre Brad Pitt y Angelina Jolie. Ambos habían adquirido la propiedad durante su relación y compartían la participación en el negocio.

Tras la separación, Jolie vendió su 50% de la bodega a Tenute del Mondo, una filial del grupo empresarial vinculado al empresario Yuri Shefler. La operación dio lugar a una disputa judicial en febrero de 2022.

La finca combina producción vitivinícola y de aceite de oliva con prácticas agrícolas que excluyen el uso de agroquímicos sintéticos.

Pitt sostuvo que existía un acuerdo previo entre ambos que impedía vender las participaciones sin el consentimiento del otro. El enfrentamiento se extendió durante varios años y estuvo centrado en el control de la sociedad. En junio de 2026, el actor obtuvo una resolución judicial favorable en el marco de esa controversia.

Château Miraval representa hoy una de las principales inversiones empresariales de Pitt fuera de la industria cinematográfica. El proyecto reúne producción agrícola, comercialización internacional y conservación de un patrimonio histórico en el sur de Francia.