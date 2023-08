¿Un guiño? Luis Suárez visitó la concentración de River Plate

El delantero uruguayo, de 36 años, que a mediados de 2022 estuvo muy cerca de ser refuerzo del Millonario, pero terminó arribando a Nacional de Montevideo, aprovechó su estadía en Porto Alegre debido a que juega en Gremio. Así, se dio una vuelta por la concentración de River, que buscará eliminar al Colorado, superclásico del Tricolor.

Suárez se reunió con su compatriota Enzo Francescoli, manager del club de Núñez, y el presidente Jorge Brito. Luego, estuvo un rato junto a Nicolás De la Cruz, compañero suyo en la Selección de Uruguay, quien le obsequió una camiseta. A su vez, el resto de los futbolistas se acercaron a saludar a la gente que los recibió.

luis-suarez-con-nicolas-de-la-cruz_w862.webp Luis Suárez, junto a Nicolás De la Cruz en la concentración de River Plate.

River visitará a Inter de Porto Alegre el martes desde las 21 (hora argentina) en el estadio Beira Río, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de imponerse en la ida por 2 a 1 como local.

River cerró la vuelta de 'Pity' Martínez y, ¿va por Borré?

Gonzalo Martínez arregló la rescisión de su vínculo en Al Nassr de Arabia Saudita a cambio de un resarcimiento económico -el Millonario pagaría una parte del mismo y el volante resignaría dinero- y en los próximos días firmará su contrato con la Banda: a priori, sería por 18 meses con opción a extenderlo por otro año más.

El futbolista, de 30 años, se recupera de una ruptura en el ligamento colateral externo de la rodilla derecha sufrida en febrero y recién podría volver a jugar entre fines de septiembre y octubre.

Por otro lado, y ante la posibilidad concreta de que Lucas Beltrán emigre al fútbol europeo, en River volvió a tomar fuerza el nombre de Rafael Santos Borré, máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo y que quiere salir del Eintracht Frankfurt alemán en busca de titularidad pensando en la Selección de Colombia.

“Él está buscando más minutos y lo hablamos en el club, más que nada por respetar el momento en la selección que le está tocando. Hablando de sentimientos, River es algo que lo mueve mucho. Siempre va a estar en el radar de Rafa, él y su familia le tienen un gran cariño al club. Mi punto de vista es que River es mundialmente reconocido y sería una muy buena oportunidad de darle minutos”, dijo Martín Aráoz, representante del delantero, en diálogo con Radio La Red.

santos-borrejpg.jpg Rafael Santos Borré, máximo goleador del ciclo Gallardo en River Plate.

Aráoz, quien también es agente de Franco Armani, se refirió al futuro del arquero campeón del mundo con la Selección Argentina. "No puedo decirte que no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir. Está muy contento en River; él en estos casos no me atiende el teléfono, el está enfocado en lo que tiene ahora", dijo, sobre los rumores que lo vinculan al equipo de Lionel Messi. En el Millonario tiene contrato hasta diciembre de 2024.