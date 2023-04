Valentín Castellanos le metió cuatro goles al Real Madrid

Los dirigidos por Miguel Ángel Sánchez se pusieron rápido en ventaja: a los 12 minutos de juego, Castellanos conectó de cabeza un buen centro de Rodrigo Riquelme y venció la resistencia del arquero Andriy Lunin, quien reemplazó a Thibaut Courtois y no estuvo a la altura.

Luego, a los 24', el Taty ganó la espalda, recibió un pase largo, aguantó la marca de Eder Militao y, con la pelota picando, liquidó a Lunin con una volea para poner el segundo del Girona, que tuvo en el arco al argentino Paulo Gazzaniga. Y antes del entretiempo, Vinicius Junior le dio de cabeza el descuento al Merengue.

Apenas iniciado el complemento, el ex New York City FC de la MLS remató un centro desde la derecha y firmó su triplete. Y minutos después, nuevamente de cabeza metió el cuarto. Aunque no pudo meter uno más, ya que a los 26 minutos fue reemplazado por el uruguayo Christian Stuani.

Y a 5 minutos para que finalice el partido, Vinicius hizo una buena jugada individual, se metió en el área y tocó atrás para que defina Lucas Vázquez. Solo fue decorar el resultado porque no le alcanzó al equipo de Carlo Ancelotti para rascar al menos un empate.

Noche de ensueño para Valentín Castellanos, que llegó a 11 goles en LaLiga, en 29 partidos jugados. En total suma 12 conquistas en 31 encuentros en el club español. Con el triunfo, Girona se acercó a la zona de clasificación de copas europeas, mientras que Real Madrid no pudo descontarle a Barcelona, que le saca 11 puntos y el miércoles visitará a Rayo Vallecano.

Castellano se transformó en el único jugador argentino en hacerle cuatro goles al Real Madrid por liga, desplazando a Lionel Messi, que en dos ocasiones le convirtió un hat trick. Diego Milito le había hecho cuatro jugando para el Real Zaragoza, pero por Copa del Rey.

Además, solo seis futbolistas le hicieron cuatro goles al Merengue en un mismo partido de liga: el último había sido Esteban Echevarría con Real Oviedo, el 21 de diciembre de 1947.

El delantero que Marcelo Gallardo quería para River

Pese a no haber tenido pasos por el fútbol argentino, Taty llamó la atención del Muñeco por su excelente rendimiento en la MLS. En 2022, Gallardo le pidió a la dirigencia ya encabezada por Jorge Brito que todos los cañones apunten a contratarlo, y el Millonario, tras largas negociaciones estuvo muy cerca de lograr su traspaso.

Para ello, la entidad de Núñez iba a hacer un desembolso cercano a los 11 millones de dólares, y el jugador no solo había dado el visto bueno para arribar, si no que también presionó al New York City FC para que acepten la oferta. Finalmente, la transferencia no se dio, y el City Group lo movió a otro de los clubes de su propiedad, el Girona, recientemente ascendido.

Ante la baja de Castellanos, el delantero que terminó llegando a River fue el colombiano Miguel Ángel Borja, por quien el Millonario debió invertir una suma que rondó los 6 millones de dólares.