Vergonzoso: hinchas de la Universidad de Chile atacaron al micro de Lanús

La comitiva del Granate vivió un infierno en su llegada a Santiago de Chile. Un grupo de violentos del conjunto local, que tendrá que jugar a puertas cerradas por la barbarie en Avellaneda, atacó al colectivo con proyectiles. Pese a no poder estar presentes en el partido, se la arreglaron para generar violencia.

Uno de los piedrazos rompió el vidrio del transporte y cayó cerca de Gonzalo Pérez y el juvenil Facundo Sánchez. Eduardo Tota Salvio compartió una historia de Instagram en la que escribió: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable! Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?".

Los simpatizantes del club chileno ya habían protagonizado una noche de terror contra Independiente y un cruce contra fanáticos de Estudiantes en La Plata, en la fase de grupos de la actual edición de la Copa Libertadores. De hecho, la serie entre la U de Chile e Independiente no finalizó por el vandalismo de los hinchas chilenos y la posterior violencia de los fanáticos del club argentino. Y, sorpresivamente, el Rojo fue eliminado del certamen pero la U de Chile no...

El club chileno avanzó a cuartos de final, donde eliminó a la Alianza Lima de Pipo Gorosito. Y, ahora en semis con Lanús, su público volvió a protagonizar un hecho violento y lamentable. El fútbol volvió a mancharse.

Embed REPUDIABLE: PIEDRAZOS CONTRA EL MICRO DE LANÚS EN CHILE



Hinchas de la U arrojaron proyectiles contra el colectivo que transportaba a la delegación del Granate en la llegada al estadio.



Afortunadamente, no hubo heridos. pic.twitter.com/lo4uyrTmLb — El Gráfico (@elgraficoweb) October 23, 2025