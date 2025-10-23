Vergonzoso: hinchas de la Universidad de Chile atacaron al micro de Lanús

Tras los actos de vandalismo en el partido contra Independiente, un grupo de hinchas del conjunto trasandino atacó a la comitiva del Granate en la previa del juego de ida de la Copa Sudamericana.
Tras los vergonzosos actos de vandalismo en el cruce contra Independiente, un grupo de hinchas de Universidad de Chile tuvo otro acto lamentable: apedreó el micro de Lanús, que enfrentará al el conjunto chileno desde las 19.00 por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.
La comitiva del Granate vivió un infierno en su llegada a Santiago de Chile. Un grupo de violentos del conjunto local, que tendrá que jugar a puertas cerradas por la barbarie en Avellaneda, atacó al colectivo con proyectiles. Pese a no poder estar presentes en el partido, se la arreglaron para generar violencia.
Uno de los piedrazos rompió el vidrio del transporte y cayó cerca de Gonzalo Pérez y el juvenil Facundo Sánchez. Eduardo Tota Salvio compartió una historia de Instagram en la que escribió: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable! Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?".
Los simpatizantes del club chileno ya habían protagonizado una noche de terror contra Independiente y un cruce contra fanáticos de Estudiantes en La Plata, en la fase de grupos de la actual edición de la Copa Libertadores. De hecho, la serie entre la U de Chile e Independiente no finalizó por el vandalismo de los hinchas chilenos y la posterior violencia de los fanáticos del club argentino. Y, sorpresivamente, el Rojo fue eliminado del certamen pero la U de Chile no...
El club chileno avanzó a cuartos de final, donde eliminó a la Alianza Lima de Pipo Gorosito. Y, ahora en semis con Lanús, su público volvió a protagonizar un hecho violento y lamentable. El fútbol volvió a mancharse.
comentar