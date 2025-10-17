Video: el emotivo homenaje de Lanús a Miguel Ángel Russo

Lanús proyectó un sentido video en la pantalla gigante: "Dejaste gloria y regalaste historia. Seremos centinela de ese legado para siempre". Hubo imágenes de esa época: una junto al Negro Enrique, que fue su jugador en el Grana, quien estuvo en la cancha durante el homenaje. Además, estuvieron otros futbolistas de aquella época y de otras, como Mainardi, Cordero, Araujo, Marcelo Ojeda, Germán Cáceres, Gabriel Ramón, Juan Fernández D'Alesio, Julián Kmet y el Rengo Díaz.

Se proyectaron imágenes como la vuelta olímpica, declaraciones de Miguel con su amor al club, distintos momentos con declaraciones con el sentimiento que el entrenador tuvo con el club. Todo, con sus hijos y su esposa muy emocionados. Mónica, la viuda de Miguel, y los hijos, entre ellos Nacho (futbolista de Tigre), recibieron plaquetas de parte del presidente del club, Nicolás Russo.

Por otro lado, hubo una bandera por parte del club: "Honraremos tu legado". Sobre ella, posó la familia, acompañada de la dirigencia y de algunos de los jugadores invitados. Las cenizas de Miguel fueron esparcidas en los estadios de Boca, Rosario Central, Lanús y Estudiantes, el único club en el que jugó en su carrera como volante central.