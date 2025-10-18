Lanús derrotó a Godoy Cruz y subió a la cima de la Zona B del Torneo Clausura

José María Canale abrió el marcador a los 32 minutos de juego después de quedar de frente al arco dentro del área y aprovechar la mala salida del arquero Franco Petroli, castigando con un remate al primer palo, que como dice el refrán, es del arquero.

Y, en una de las últimas jugadas del partido, Rodrigo Castillo liquidó la historia tras un contraataque letal. El club local ganó por su efectividad, todo lo que no tuvo Godoy Cruz, que tuvo aproximaciones pero le costó transformarlas en jugadas de peligro para el rival. Fue 2 a 0 de Lanús ante Godoy Cruz.

Con este resultado, Lanús es único líder de la Zona B del Torneo Clausura, al menos hasta que juegue el sorpresivo Riestra, que está dando la sorpresa en la zona. Por su parte, Godoy Cruz sigue anteúltimo de la zona, sin poder salir del fondo. Y aún no se ha salvado del descenso por tabla anual: solo supera a Aldosivi y San Martín SJ.