Lanús empató 2 a 2 con Universidad de Chile y todo se define en La Fortaleza

El equipo comandado por Mauricio Pellegrino abrió el marcador a los 25 minutos con un gol de Rodrigo Castillo, quien presionó, robó el balón y disparó de gran distancia por encima del arquero Gabriel Castellón, que estaba adelantado y lo tomó por sorpresa la recuperación y tiro del futbolista.

Y, un puñado de minutos después, Lanús estampó el 2 a 0 en el marcador con un gran desborde de Eduardo "Toto" Salvio y pase de tomá y hacelo a Castillo, quien de esta manera selló su doblete. Con este gran resultado, el visitante se fue arriba al entretiempo.

Sin embargo, la U reaccionó en el complemento con la acertada decisión del entrenador argentino Gustavo Álvarez de meter a Lucas Di Yorio, delantero marplatense de 28 años que inició su carrera en Aldosivi. El ex jugador del Tiburón logró el descuento a los 17 minutos del complemento tras aprovechar un rebote corto de Nahuel Losada.

El descuento llenó de confianza a la U de Chile que instantes después del gol realizó una buena jugada que terminó con un remate de Javier Altamirano desde el centro del área estrellando en el travesaño. El club del Sur respondió con un cabezazo de Castillo que Castellón sacó con un tremendo manotazo.

Pero, el árbitro agregó muchos minutos y la U de Chile logró la igualdad con un tanto de Charles Aránguiz de penal a los 99 minutos tras una mano extendida dentro del área del Granate, que reclamó que hubo falta previa y tras ese infracción terminó cometiendo el jugador del club del Sur el penal.

Lanús igualó 2 a 2 con Universidad de Chile y sacó un gran resultado para soñar con en una semana con su gente lograr meterse en una nueva final internacional en su historia. El Granate fue campeón de la Copa Conmebol 1996 y la Copa Sudamericana 2013 y llegó a la final de la Copa Libertadores 2017.