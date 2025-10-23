La explosiva crítica de Oscar Ruggeri a Alejandro Garnacho

“A Garnacho se le subieron los humos a la cabecita. Desde que se le subieron los humos a la cabecita, no jugó más a lo que venía jugando para la Selección. Le tendrían que hablar los demás, que son figuras… Fíjate ahora anda todo tapado para que no lo conozcan”, comentó Ruggeri en el programa F90 de ESPN.

“¿De hace cuánto se le subieron los humos? ¿Era jugador de Selección? ¿Y qué pasó? Los jugadores de Selección son jugadores de Selección. Se agrandó, claro. Lo escuchaba hablar… Alguien le tiene que hablar y ubicar. Es una lástima, se pierde un jugador increíble”, agregó.

Y buscó aconsejarlo: “No es más que los demás, no es más que las personas. Sos jugador de fútbol, disfrutá de eso, pero no tenés que estar subido allá arriba, mirar de allá arriba… al pedo. Se pierde un montón de cosas, Mundiales, Copa América y que te llamen a la Selección primero”.

“Cuando comenzó, vos decías ‘che, qué pedazo de jugador, quiere jugar con Argentina’. Después empezó a cambiar. Escuchaba sus declaraciones sobre el juego, como que no lo pueden tocar. Tiene que bajar un poco. Si baja a la tierra, normal, como estaba, lo van a llamar de nuevo (de la Selección), porque jugando es un fenómeno el pibe. Esas cosas te bloquean. De cuántos pibes de acá dijimos ‘qué lástima, loco’. Bueno, (Ricardo) Centurión… Es de locos”, concluyó el tema.

Por otra parte, Ruggeri también fue muy duro respecto a la figura de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, figura del Barcelona. “El padre no tiene que entrar al estadio, yo lo dejo afuera. ¿Que es alegre? Le está cagando la vida al pibe, no es que lo está ayudando. El pibe juega muy bien, pero el papá le está haciendo muy mal”.

Y concluyó sobre el hombre que llamó "robo" a la elección de Dembelé por sobre su hijo en el Balón de Oro: “El papá no es el jugador, el papá tiene que acompañarlo y cuidarlo, no declarar. Declara más el papá que el pibe. ¿Que el pibe no ayuda mucho? Y qué querés, si va a la casa y, ¿vos viste las cosas que dice el padre? ¿Qué igual va a ganar mucho? Qué sabés qué va a ganar…”.