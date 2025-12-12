Causa AFA: la Justicia incautó más de 45 autos de lujo y tasó una finca que le atribuyen a Tapia

En el lugar se incautaron 45 autos de lujo, siete motos de alta cilindrada y dos kartings, que quedaron bajo análisis de los peritos designados. La finca cuenta con helipuerto, varias residencias, piscina, canchas deportivas y un haras, entre otras instalaciones. Seis tasadores, tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro; recorrieron la propiedad para valuar cada sector y registrar en detalle fotografías y filmaciones.

estancia-pilar

Paralelamente, la Policía Federal realizó otro operativo en un complejo de cocheras de la Ciudad de Buenos Aires para localizar un estimado de 59 autos de alta gama también vinculados a Real Central SRL, firma integrada por Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Ambos fueron señalados en una denuncia de la Coalición Cívica como presuntos testaferros de la cúpula de la AFA y hoy tienen prohibida la salida del país.

Según la presentación judicial, Real Central compró la propiedad de Villa Rosa, compuesta por más de 105 mil metros cuadrados. Antes, la casa había pertenecido a Carlos Tévez, quien la adquirió en 2017 y la vendió en 2023 a una empresa relacionada con allegados a Toviggino.

El allanamiento forma parte de una serie de medidas impulsadas por Rafecas para determinar el valor real del predio y establecer si existe un esquema de ocultamiento patrimonial. El procedimiento también incluyó la revisión de un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que analizó la actividad económica y los movimientos financieros de la empresa señalada.

La causa continúa en curso y se esperan nuevas medidas para avanzar en la investigación.